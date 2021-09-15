https://ria.ru/20210915/fsb-1750160725.html

ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма

ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма - РИА Новости, 15.09.2021

ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма

ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар", с весны 2016 РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:15

2021-09-15T14:15

2021-09-15T17:52

происшествия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар", с весны 2016 года предотвращено 53 антироссийские акции с участием "Меджлиса"*."Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является Меджлис* крымскотатарского народа (Меджлис, "лидер" крымских татар и почетный член Меджлиса Джемилев, председатель Чубаров, заместитель председателя Джелялов)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данная организация систематически предпринимает попытки провоцирования межнациональных и религиозных конфликтов с помощью проведения экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и организации массовых беспорядков."Несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности участников и сторонников "Меджлиса"*, результаты ее пресечения позиционируются зарубежными СМИ как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид", - подчеркнули в ФСБ.Всего с апреля 2016 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе общеуголовного характера, осуждено 32 сторонника "Меджлиса"*, к уголовной ответственности привлечены 50 человек, к административной – 306, закрыт въезд – 33, вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений органами полиции, отмечается в справочных материалах ФСБ. "Предотвращено 53 антироссийские акции", - говорится в них.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html

https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html

республика крым

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия