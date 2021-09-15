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ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма
ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма - РИА Новости, 15.09.2021
ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма
ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар", с весны 2016 РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:15
2021-09-15T17:52
происшествия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар", с весны 2016 года предотвращено 53 антироссийские акции с участием "Меджлиса"*."Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является Меджлис* крымскотатарского народа (Меджлис, "лидер" крымских татар и почетный член Меджлиса Джемилев, председатель Чубаров, заместитель председателя Джелялов)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данная организация систематически предпринимает попытки провоцирования межнациональных и религиозных конфликтов с помощью проведения экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и организации массовых беспорядков."Несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности участников и сторонников "Меджлиса"*, результаты ее пресечения позиционируются зарубежными СМИ как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид", - подчеркнули в ФСБ.Всего с апреля 2016 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе общеуголовного характера, осуждено 32 сторонника "Меджлиса"*, к уголовной ответственности привлечены 50 человек, к административной – 306, закрыт въезд – 33, вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений органами полиции, отмечается в справочных материалах ФСБ. "Предотвращено 53 антироссийские акции", - говорится в них.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html
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происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
14:15 15.09.2021 (обновлено: 17:52 15.09.2021)
 
ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма

ФСБ рассказала о 32 осужденных сторонниках "Меджлиса"* с апреля 2016 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар", с весны 2016 года предотвращено 53 антироссийские акции с участием "Меджлиса"*.
"Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является Меджлис* крымскотатарского народа (Меджлис, "лидер" крымских татар и почетный член Меджлиса Джемилев, председатель Чубаров, заместитель председателя Джелялов)", - говорится в сообщении.
Нариман Джелялов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 11:26
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
Подчеркивается, что данная организация систематически предпринимает попытки провоцирования межнациональных и религиозных конфликтов с помощью проведения экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и организации массовых беспорядков.
"Несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности участников и сторонников "Меджлиса"*, результаты ее пресечения позиционируются зарубежными СМИ как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид", - подчеркнули в ФСБ.
Всего с апреля 2016 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе общеуголовного характера, осуждено 32 сторонника "Меджлиса"*, к уголовной ответственности привлечены 50 человек, к административной – 306, закрыт въезд – 33, вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений органами полиции, отмечается в справочных материалах ФСБ. "Предотвращено 53 антироссийские акции", - говорится в них.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:55
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ПроисшествияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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