Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/fsb-1750099622.html
В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов
В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов - РИА Новости, 15.09.2021
В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов
В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, их задержали. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:21
2021-09-15T09:58
происшествия
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_3fed527bfaa3a54b99913917e8e87e47.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 сен — РИА Новости. В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, их задержали."Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка УФСБ.Против вербовщиков возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу.В августе ФСБ задержала 31члена "Катиба Таухид валь-Джихад"* — как рядовых участников, так и главарей ячеек. Спецоперация проводилась в Москве, Якутске, Красноярске, Канске и Новосибирской области.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть России.* Запрещенная в России террористическая организация.
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_287:0:1712:1069_1920x0_80_0_0_9a7dbb2169e56e430704c41db7180b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
06:21 15.09.2021 (обновлено: 09:58 15.09.2021)
 
В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков в ряды "Катиба Таухид валь-Джихад"

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 сен — РИА Новости. В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, их задержали.
"Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка УФСБ.
Против вербовщиков возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу.
В августе ФСБ задержала 31члена "Катиба Таухид валь-Джихад"* — как рядовых участников, так и главарей ячеек. Спецоперация проводилась в Москве, Якутске, Красноярске, Канске и Новосибирской области.
За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Задержание террористов ячейки Катиба Таухид валь-Джихад*. Кадры ФСБ
25 августа, 11:01
Появилось видео задержания террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*
 
ПроисшествияКрасноярскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния