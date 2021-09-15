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В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов

В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов - РИА Новости, 15.09.2021

В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов

В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, их задержали. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:21

2021-09-15T06:21

2021-09-15T09:58

происшествия

красноярск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 сен — РИА Новости. В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, их задержали."Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка УФСБ.Против вербовщиков возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу.В августе ФСБ задержала 31члена "Катиба Таухид валь-Джихад"* — как рядовых участников, так и главарей ячеек. Спецоперация проводилась в Москве, Якутске, Красноярске, Канске и Новосибирской области.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть России.* Запрещенная в России террористическая организация.

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия