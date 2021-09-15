https://ria.ru/20210915/franchetti-1750145722.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге

Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:48

2021-09-15T12:48

2021-09-15T12:48

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прага

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дмитрий песков

россия

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее адвокат Ян Шварц сообщил РИА Новости, что чешский суд принял во вторник решение отправить задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения.Песков уточнил, что письмо сестры Франчетти на имя президента РФ Владимира Путина пока не видел.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html

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