В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге
Песков: посольство в Чехии оказывает всю помощь в связи с задержанием россиянина Франчетти
© РИА НовостиАлександр Франчетти в здании суда в Праге
© РИА Новости
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее адвокат Ян Шварц сообщил РИА Новости, что чешский суд принял во вторник решение отправить задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения.
Песков уточнил, что письмо сестры Франчетти на имя президента РФ Владимира Путина пока не видел.
"Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь... Российская сторона посредством нашего диппредставительства в Чехии и так делает все возможное", - заявил Песков журналистам.
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.