Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/franchetti-1750145722.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге - РИА Новости, 15.09.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге
Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:48
2021-09-15T12:48
в мире
прага
чехия
дмитрий песков
россия
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750017376_0:0:625:352_1920x0_80_0_0_9a0d71a786094884f006f0ba29c96c4e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее адвокат Ян Шварц сообщил РИА Новости, что чешский суд принял во вторник решение отправить задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения.Песков уточнил, что письмо сестры Франчетти на имя президента РФ Владимира Путина пока не видел.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html
прага
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750017376_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_6e9710ebfd05ec3732b0168cf3fc165f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, дмитрий песков, россия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
12:48 15.09.2021
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиянина в Праге

Песков: посольство в Чехии оказывает всю помощь в связи с задержанием россиянина Франчетти

© РИА НовостиАлександр Франчетти в здании суда в Праге
Александр Франчетти в здании суда в Праге
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее адвокат Ян Шварц сообщил РИА Новости, что чешский суд принял во вторник решение отправить задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения.
Песков уточнил, что письмо сестры Франчетти на имя президента РФ Владимира Путина пока не видел.
"Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь... Российская сторона посредством нашего диппредставительства в Чехии и так делает все возможное", - заявил Песков журналистам.
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
11:32
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
 
В миреПрагаЧехияДмитрий ПесковРоссияАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния