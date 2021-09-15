https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину - РИА Новости, 15.09.2021
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
Сестра задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти написала обращение к Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал RT. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:32
2021-09-15T11:32
2021-09-15T13:10
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чехия
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сестра задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти написала обращение к Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал RT.В нем она просит президента России помочь вернуть ее брата на Родину.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что пока не видел письма, но подчеркнул, что Москва прикладывается все возможные на этой стадии усилия для решения вопроса.В конце прошлой недели Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. Как сообщают СМИ, Киев считает россиянина одним из участников событий "Крымской весны", но официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют.Сейчас его держат в камере предварительного заключения по решению местного суда. Адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд страны.Ранее российское посольство в Чехии потребовало детально проинформировать о мотивах действий властей, а также сообщить, в чем именно обвиняют Франчетти. Обстоятельства случившегося также выясняет СК.Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала заявил, что Киев уже направил запрос о выдаче. Решение будет принимать городской суд чешской столицы, но перед этим следствие выяснит, нет ли для экстрадиции каких-либо препятствий.
https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html
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в мире, прага, чехия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
11:32 15.09.2021 (обновлено: 13:10 15.09.2021)
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
RT: сестра задержанного в Чехии россиянина Франчетти обратилась к Путину