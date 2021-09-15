В Нижнем Новгороде открылся международный форум "ИнтерВолга-2021"
Губернатор Никитин в среду открыл международный форум "ИнтерВолга-2021" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду открыл международный форум "ИнтерВолга-2021" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Особенностью форума "ИнтерВолга-2021" является идея обсуждения российских и зарубежных практик международной деятельности в различных сферах общественной жизни.
"Более 160 приглашенных участников подробно рассмотрят проблемы современной дипломатии в торговле и экономике, образовании и науке, культуре, спорте и государственном управлении. Сегодня мы приветствуем гостей из 20 государств. Это Абхазия, Австрия, Египет, Индия, Китай, Мальта, Молдавия, Франция, Эквадор, ЮАР, Япония и многие другие. Кроме того, в Нижний Новгород для участия в форуме прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что к пленарному заседанию и панельным дискуссиям форума присоединятся, в том числе в режиме онлайн, специалисты-международники из 17 субъектов России. Своим опытом внешних связей поделятся коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области, а также из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.
Никитин добавил, что участникам пленарного заседания представят уникальную выставку архивных материалов, раскрывающих историю развития международных контактов Нижегородской области.
"Сегодня о нижегородском регионе знают в самых разных странах, зарубежные делегации приезжают с конкретной целью, ведут предметный диалог с нашими предприятиями, учреждениями образования и культуры. В течение юбилейного года уже проведено и еще предстоит провести более 150 мероприятий с иностранными партнерами. Впереди нас ждут Дни культуры Абхазии, Бразилии, Венгрии, Казахстана, мы будем рады видеть всех участников форума "ИнтерВолга" почетными гостями этих мероприятий", – сказал Никитин.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, также принявший участие в открытии форума, напомнил, что в прошлом году первая межрегиональная "ИнтерВолга" проходила в Самаре. "В этом году эстафету подхватил Нижний Новгород. Очень приятно, что наш город принимает у себя в гостях представителей федеральных органов власти, российских загранучреждений, иностранных дипломатических представительств, ведущих российских и зарубежных вузов, специалистов в области международных отношений. Мы рассчитываем на то, что в непростых международных и экономических условиях интенсификация международных связей в таких сферах, как бизнес, наука, образование, культура, спорт, поможет в решении задач развития города и региона", - отметил Люлин.