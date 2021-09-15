Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210915/finpodderzhka-1750167603.html
Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству
Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству - РИА Новости, 15.09.2021
Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству
Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:49
2021-09-15T14:49
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости. Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Он добавил, что в 2019 году – первый год действия программы – на её реализацию были направлены 10 миллионов рублей, с 2020 года финансирование возросло до 50 миллионов рублей.Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что увеличение финансирования программы позволит "вписаться в рост цен" на строительные материалы, а также увеличить количество благоустроенных дворов и территорий.
https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, станислав воскресенский
14:49 15.09.2021
 

Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости. Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Решение увеличить финансирование программы в 2022 году озвучил губернатор Ивановской области в рамках форума ТОС. Программа пользуется большой популярностью среди жителей: в этом году на конкурс подано порядка 200 заявок, более 90 из них реализуются. Преобразования идут во всех городах", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 2019 году – первый год действия программы – на её реализацию были направлены 10 миллионов рублей, с 2020 года финансирование возросло до 50 миллионов рублей.
Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что увеличение финансирования программы позволит "вписаться в рост цен" на строительные материалы, а также увеличить количество благоустроенных дворов и территорий.
"Мы создали программу местных инициатив, суть которой в том, чтобы люди, которые неравнодушны к месту, где они живут, смогли подать заявку, победить и получить грант: кто-то во дворике на эти деньги ставит спортивную площадку, кто-то детскую площадку, кто-то асфальтирует. Очень важно, что жители сами определяют, что делать. Я считаю, что эту активность мы должны поддерживать", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 22:16Ивановская область
В Ивановской области благоустроят территории более 180 детских садов
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35СМИ: "Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Лента новостейМолния