https://ria.ru/20210915/finpodderzhka-1750167603.html

Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству

Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству - РИА Новости, 15.09.2021

Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству

Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:49

2021-09-15T14:49

2021-09-15T14:49

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости. Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Он добавил, что в 2019 году – первый год действия программы – на её реализацию были направлены 10 миллионов рублей, с 2020 года финансирование возросло до 50 миллионов рублей.Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что увеличение финансирования программы позволит "вписаться в рост цен" на строительные материалы, а также увеличить количество благоустроенных дворов и территорий.

https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html

ивановская область

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ивановская область, станислав воскресенский