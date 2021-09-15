Ивановские власти увеличат финподдержку регпроектов по благоустройству
ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости. Финансирование программы поддержки местных инициатив, направленной на благоустройство дворов и территорий ТОС, в 2022 году увеличат в два раза – до ста миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Решение увеличить финансирование программы в 2022 году озвучил губернатор Ивановской области в рамках форума ТОС. Программа пользуется большой популярностью среди жителей: в этом году на конкурс подано порядка 200 заявок, более 90 из них реализуются. Преобразования идут во всех городах", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 2019 году – первый год действия программы – на её реализацию были направлены 10 миллионов рублей, с 2020 года финансирование возросло до 50 миллионов рублей.
Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что увеличение финансирования программы позволит "вписаться в рост цен" на строительные материалы, а также увеличить количество благоустроенных дворов и территорий.
"Мы создали программу местных инициатив, суть которой в том, чтобы люди, которые неравнодушны к месту, где они живут, смогли подать заявку, победить и получить грант: кто-то во дворике на эти деньги ставит спортивную площадку, кто-то детскую площадку, кто-то асфальтирует. Очень важно, что жители сами определяют, что делать. Я считаю, что эту активность мы должны поддерживать", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.