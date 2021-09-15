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Курс евро обновил минимум за 13 месяцев
Курс евро обновил минимум за 13 месяцев - РИА Новости, 15.09.2021
Курс евро обновил минимум за 13 месяцев
Рубль усилил рост вслед за нефтью, евро обновил минимальные значения за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:12
2021-09-15T17:12
2021-09-15T17:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
россия
московская биржа
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рубль усилил рост вслед за нефтью, евро обновил минимальные значения за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.Так, по данным на 17:03 мск курс европейской валюты расчетами "завтра" снижался на 41 копейку, до 85,7 рубля. Минутами ранее она дешевела до 85,65 рубля — минимума с августа 2020 года.Доллар снижался на 39 копеек, до 72,51 рубля.Нефть марки Brent дорожает на 3,1%, до 75,9 доллара — максимум с 30 июля.Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, повысился на 7,94 копейки — до 86,0674 рубля.Доллар вырос на 13,49 копейки, до 72,852 рубля.Таким образом, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,99 копейки, до 78,7989 рубля.
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экономика, курс рубля, россия, московская биржа
17:12 15.09.2021 (обновлено: 17:45 15.09.2021)
Курс евро обновил минимум за 13 месяцев
Курс евро опустился до 85,7 рубля и обновил минимум с августа 2020 года
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Рубль усилил рост вслед за нефтью, евро обновил минимальные значения за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже
.
Так, по данным на 17:03 мск курс европейской валюты расчетами "завтра" снижался на 41 копейку, до 85,7 рубля. Минутами ранее она дешевела до 85,65 рубля — минимума с августа 2020 года.
Доллар снижался на 39 копеек, до 72,51 рубля.
Нефть марки Brent
дорожает на 3,1%, до 75,9 доллара — максимум с 30 июля.
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, повысился на 7,94 копейки — до 86,0674 рубля.
Доллар вырос на 13,49 копейки, до 72,852 рубля.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,99 копейки, до 78,7989 рубля.