https://ria.ru/20210915/evro-1750200333.html

Курс евро обновил минимум за 13 месяцев

Курс евро обновил минимум за 13 месяцев - РИА Новости, 15.09.2021

Курс евро обновил минимум за 13 месяцев

Рубль усилил рост вслед за нефтью, евро обновил минимальные значения за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:12

2021-09-15T17:12

2021-09-15T17:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

россия

московская биржа

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рубль усилил рост вслед за нефтью, евро обновил минимальные значения за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.Так, по данным на 17:03 мск курс европейской валюты расчетами "завтра" снижался на 41 копейку, до 85,7 рубля. Минутами ранее она дешевела до 85,65 рубля — минимума с августа 2020 года.Доллар снижался на 39 копеек, до 72,51 рубля.Нефть марки Brent дорожает на 3,1%, до 75,9 доллара — максимум с 30 июля.Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, повысился на 7,94 копейки — до 86,0674 рубля.Доллар вырос на 13,49 копейки, до 72,852 рубля.Таким образом, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,99 копейки, до 78,7989 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курс рубля, россия, московская биржа