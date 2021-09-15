https://ria.ru/20210915/efremov-1750136175.html

Ефремов больше не способен приносить пользу обществу, считает прокуратура

Ефремов больше не способен приносить пользу обществу, считает прокуратура - РИА Новости, 15.09.2021

Ефремов больше не способен приносить пользу обществу, считает прокуратура

Михаил Ефремов, учитывая состояние его здоровья, больше не способен приносить пользу обществу, заявил гособвинитель во Втором кассационном суде, рассматривающем РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:03

2021-09-15T12:03

2021-09-15T12:57

происшествия

белгородская область

москва

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

эльман пашаев

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086709_0:28:833:498_1920x0_80_0_0_c16b821bac1402c0ceaf1d2aa3855d2f.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Михаил Ефремов, учитывая состояние его здоровья, больше не способен приносить пользу обществу, заявил гособвинитель во Втором кассационном суде, рассматривающем жалобы на приговор актеру за ДТП со смертельным исходом."Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья", - отметил прокурор.Актер Михаил Ефремов заявил на новом этапе судебного процесса, что его не волнует, был ли пристегнут погибший в ДТП с ним курьер: вся вина на нем.В среду во Втором кассационном суде начался кассационный этап рассмотрения этого дела. Защита добивается смягчения наказания с 7,5 лет колонии общего режима."Для меня не имеет значения, был ли пристегнут [погибший Сергей] Захаров, вся вина за ДТП по-любому на мне… Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь", - заявил актер по видеосвязи из колонии.По словам Ефремова, перед трагедией его жизнь "дала трещину": "Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы - худрука театра "Современник" Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека"."В это время как черт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу. Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях... Потом я получил, сколько получил", - продолжил артист.По его словам, на воле он "неплохо зарабатывал", а сейчас его семья "вынуждена отрывать от себя деньги, чтобы я мог покурить и поесть что-то, кроме баланды".Отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов заявил, что в колонии у него обострилась астма, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго кассационного суда."Обострилась астма, трудно дышать, иногда задыхаюсь. Тем не менее, у нас в колонии хорошие врачи, которые купируют мои приступы", - сказал Ефремов на заседании суда, который рассматривает жалобы на приговор.Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20210906/efremov-1748887834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/efremov-1748842469.html

белгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белгородская область, москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), эльман пашаев