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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/duma-1750239694.html
Экс-участник бандформирования баллотируется в думу
Экс-участник бандформирования баллотируется в думу - РИА Новости, 15.09.2021
Экс-участник бандформирования баллотируется в думу
Кандидат в депутаты Магомед Хайрулаев, судимый ранее за участие в незаконном вооруженном формировании, избирается в думу Большесосновского округа Пермского... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:50
2021-09-15T21:50
выборы в государственную думу
политика
пермский край
буйнакский район
госдума рф
россия
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ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в депутаты Магомед Хайрулаев, судимый ранее за участие в незаконном вооруженном формировании, избирается в думу Большесосновского округа Пермского края, при регистрации он указывал сведения о судимости, которая была погашена в 2006 году, данное обстоятельство не может служить основанием для ограничения его пассивных избирательных прав, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.Ранее СМИ писали, что Хайрулаев воевал на стороне боевиков в Дагестане. Сейчас он баллотируется в Большесосновскую думу."У данного гражданина сведения о судимостях проверены в установленном порядке и будут указываться в установленных информационных материалах и бюллетенях. Все зарегистрированные кандидаты с судимостью указали полные сведения о судимости и не подпадают под ограничение пассивных избирательных прав", - рассказали в избиркоме.По данным избирательной комиссии, Хайрулаев был осужден в 2000 году по ч. 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконно вооруженного формирования или участие в нем", судимость погашена в 2006 году. Еще раз его судили в 2013 году - за незаконную вырубку леса. Вторая судимость погашена в 2016 году."В соответствии с законодательством, имеются ограничения пассивного избирательного права у судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления - 10 и 15 лет со дня погашения судимости. Также отказ в регистрации может быть получен, если кандидат скрыл судимость", - добавили в избирательной комиссии.В Большесосновскую думу баллотируются еще пять кандидатов с погашенными судимостями: Андрей Пустовалов (судимость за кражу погашена в 1999 году), Иван Сливка (судимость за хулиганство погашена в 1994 году), Тимур Идрисов (судимость за побои погашена в 2008 году), Алла Федорова (судимость за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности погашена в 2000 году), Александр Диев (судимости за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и причинение смерти по неосторожности погашены в 2015 году).На сайте территориальной избирательной комиссии Большесосновского округа указано, что Хайрулаев родился в 1976 году в селе Карамахи Буйнакского района Дагестанской АССР. Сейчас он проживает в селе Кленовка Большесосновского района, работает управляющим в крестьянско-фермерском хозяйстве "Умарова З.Х.", возглавляет местную ячейку эсеров в Большесосновском муниципальном округе.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, пермский край, буйнакский район, госдума рф, россия
21:50 15.09.2021
 
Экс-участник бандформирования баллотируется в думу

Экс-участник бандформирования баллотируется в Госдуму в округе Пермского края

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в депутаты Магомед Хайрулаев, судимый ранее за участие в незаконном вооруженном формировании, избирается в думу Большесосновского округа Пермского края, при регистрации он указывал сведения о судимости, которая была погашена в 2006 году, данное обстоятельство не может служить основанием для ограничения его пассивных избирательных прав, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
Ранее СМИ писали, что Хайрулаев воевал на стороне боевиков в Дагестане. Сейчас он баллотируется в Большесосновскую думу.
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"У данного гражданина сведения о судимостях проверены в установленном порядке и будут указываться в установленных информационных материалах и бюллетенях. Все зарегистрированные кандидаты с судимостью указали полные сведения о судимости и не подпадают под ограничение пассивных избирательных прав", - рассказали в избиркоме.
По данным избирательной комиссии, Хайрулаев был осужден в 2000 году по ч. 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконно вооруженного формирования или участие в нем", судимость погашена в 2006 году. Еще раз его судили в 2013 году - за незаконную вырубку леса. Вторая судимость погашена в 2016 году.
"В соответствии с законодательством, имеются ограничения пассивного избирательного права у судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления - 10 и 15 лет со дня погашения судимости. Также отказ в регистрации может быть получен, если кандидат скрыл судимость", - добавили в избирательной комиссии.
В Большесосновскую думу баллотируются еще пять кандидатов с погашенными судимостями: Андрей Пустовалов (судимость за кражу погашена в 1999 году), Иван Сливка (судимость за хулиганство погашена в 1994 году), Тимур Идрисов (судимость за побои погашена в 2008 году), Алла Федорова (судимость за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности погашена в 2000 году), Александр Диев (судимости за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и причинение смерти по неосторожности погашены в 2015 году).
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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На сайте территориальной избирательной комиссии Большесосновского округа указано, что Хайрулаев родился в 1976 году в селе Карамахи Буйнакского района Дагестанской АССР. Сейчас он проживает в селе Кленовка Большесосновского района, работает управляющим в крестьянско-фермерском хозяйстве "Умарова З.Х.", возглавляет местную ячейку эсеров в Большесосновском муниципальном округе.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
 
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