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На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.09.2021

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП

Массовая авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы, движение в центр затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:40

2021-09-15T15:40

2021-09-15T16:02

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Массовая авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы, движение в центр затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием 5 автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение в сторону центра затруднено на 1,8 километра.Движение на северо-востоке Москвы восстановлено после массовой аварии с пятью автомобилями и одним мотоциклом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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2021

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происшествия, москва, россия