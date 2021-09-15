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На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.09.2021
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП
Массовая авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы, движение в центр затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:40
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Массовая авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы, движение в центр затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием 5 автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение в сторону центра затруднено на 1,8 километра.Движение на северо-востоке Москвы восстановлено после массовой аварии с пятью автомобилями и одним мотоциклом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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происшествия, москва, россия
15:40 15.09.2021 (обновлено: 16:02 15.09.2021)
 
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП

Авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Массовая авария с пятью автомобилями и одним мотоциклом произошла на северо-востоке Москвы, движение в центр затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием 5 автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение в сторону центра затруднено на 1,8 километра.
Движение на северо-востоке Москвы восстановлено после массовой аварии с пятью автомобилями и одним мотоциклом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
 
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