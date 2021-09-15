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Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам
Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам - РИА Новости, 15.09.2021
Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам
Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:37
2021-09-15T11:37
общество
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей турчак
единая россия
госдума рф
газпром
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция "Единая Россия" внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие", - сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению."Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.
https://ria.ru/20210913/gaz-1749837593.html
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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, газпром, россия
11:37 15.09.2021
 
Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам

Турчак: законопроект о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция "Единая Россия" внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие", - сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению.
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"Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФГазпромРоссия
 
 
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