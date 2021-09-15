https://ria.ru/20210915/dostup-1750130581.html

Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам

Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам - РИА Новости, 15.09.2021

Турчак рассказал о законопроекте о доступе к частным газопроводам

Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:37

2021-09-15T11:37

2021-09-15T11:37

общество

московская область (подмосковье)

владимир путин

андрей турчак

единая россия

госдума рф

газпром

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция "Единая Россия" внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие", - сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению."Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.

https://ria.ru/20210913/gaz-1749837593.html

https://ria.ru/20210824/gazifikatsiya-1747090984.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, газпром, россия