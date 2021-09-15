В Узбекистане двое мужчин пытались продать купюру в миллион долларов
Двое мужчин в Ташкенте пытались продать купюру достоинством миллион долларов за $40 тысяч
© Фото : Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасиВ Узбекистане задержаны мужчины, пытавшиеся продать банкноту в один миллион долларов
© Фото : Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте двух мужчин, пытавшихся продать купюру достоинством в 1 миллион долларов США за 40 тысяч долларов, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры страны.
Купюры в 1 миллион долларов были выпущены в США в 1988 году. Они имеют уровень защиты, сравнимый с денежными знаками США, но не приняты в качестве официальной денежной единицы. Тем не менее, эти купюры представляют большую коллекционную ценность, поскольку являлись членским билетом в клуб миллионеров, основанный предпринимателем Тери Стюардом, который и был инициатором их создания.
"Двое мужчин были задержаны при попытке обманным путем продать за 40 тысяч долларов банкноту номиналом 1 миллион долларов выпуска 1988 года, которая не имеет ценности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", ведется следствие. О том, кому и зачем понадобилась коллекционная банкнота, генпрокуратура не сообщает.