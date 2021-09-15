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В Узбекистане двое мужчин пытались продать купюру в миллион долларов

В Узбекистане двое мужчин пытались продать купюру в миллион долларов - РИА Новости, 15.09.2021

В Узбекистане двое мужчин пытались продать купюру в миллион долларов

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте двух мужчин, пытавшихся продать купюру достоинством в 1 миллион долларов США за 40 тысяч долларов,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:53

2021-09-15T16:53

2021-09-15T16:53

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сша

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте двух мужчин, пытавшихся продать купюру достоинством в 1 миллион долларов США за 40 тысяч долларов, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры страны.Купюры в 1 миллион долларов были выпущены в США в 1988 году. Они имеют уровень защиты, сравнимый с денежными знаками США, но не приняты в качестве официальной денежной единицы. Тем не менее, эти купюры представляют большую коллекционную ценность, поскольку являлись членским билетом в клуб миллионеров, основанный предпринимателем Тери Стюардом, который и был инициатором их создания.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", ведется следствие. О том, кому и зачем понадобилась коллекционная банкнота, генпрокуратура не сообщает.

сша

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, узбекистан, ташкент