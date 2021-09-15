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В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе
В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе - РИА Новости, 15.09.2021
В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе
Киев отказывается от верификации нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:15
2021-09-15T20:15
2021-09-15T20:23
в мире
киев
донецкая народная республика
донбасс
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Киев отказывается от верификации нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Украинская сторона попросту отказывается верифицировать допущенные ею же нарушения режима прекращения огня, а также последствия этих нарушений, которые в последнее время становятся все более интенсивными", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она напомнила, что с 25 августа в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в ДНР ранены девять мирных жителей, повреждено 11 объектов инфраструктуры.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
20:15 15.09.2021 (обновлено: 20:23 15.09.2021)
В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе
Глава МИД ДНР: Киев отказывается от верификации нарушений перемирия со стороны ВС Украины