https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему

Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему - РИА Новости, 15.09.2021

Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему

Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных — Асан Ахтемов. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:43

2021-09-15T14:43

2021-09-15T16:41

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных — Асан Ахтемов."Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказали: "Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть", — рассказал он во время оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ.По словам Ахметова, не деньги, а именно беспокойство за близких заставило его пойти на преступление. "Я боялся за них <…> (Мне говорили: — Прим. ред.) "Ты должен взять эту вещь (взрывное устройство. — Прим. ред.), поехать и сделать то, что мы говорим", — добавил молодой человек.Как следует из опубликованных телеканалом "Крым24" кадров, он, не сдерживая слез, обратился к крымским татарам: "Это (сотрудники украинской разведки. — Прим. ред.) плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо — поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я".Диверсия произошла 23 августа: злоумышленники подорвали газопровод в горной части полуострова, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день.В начале сентября ФСБ задержала трех подозреваемых: посредника — зампреда "Меджлиса крымско-татарского народа"* Наримана Джелялова и исполнителей — Асана и Азиза Ахтемовых. По данным спецслужб, в июне братья выезжали на Украину для обучения. За выполнение задания им пообещали около двух тысяч долларов.В июле в Крым доставили взрывное устройство, акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины — 24 августа. На одном из допросов Азиз Ахтемов сообщил, что взрывчатку прятали в сыре.Задержанным грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.Позже стало известно, что диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ. Также среди организаторов — агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский. * Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750152558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос задержанных по подозрению в диверсии на крымском газопроводе. Кадры ФСБ РФ Задержанные по подозрению в диверсии на крымском газопроводе рассказали, какие угрозы использовала украинская разведка при их вербовке. Кадры публикует ФСБ. 2021-09-15T14:43 true PT7M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, министерство обороны украины