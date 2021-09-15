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Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему - РИА Новости, 15.09.2021
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему
Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных — Асан Ахтемов. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:43
2021-09-15T16:41
в мире
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
министерство обороны украины
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных — Асан Ахтемов."Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказали: "Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть", — рассказал он во время оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ.По словам Ахметова, не деньги, а именно беспокойство за близких заставило его пойти на преступление. "Я боялся за них &lt;…&gt; (Мне говорили: — Прим. ред.) "Ты должен взять эту вещь (взрывное устройство. — Прим. ред.), поехать и сделать то, что мы говорим", — добавил молодой человек.Как следует из опубликованных телеканалом "Крым24" кадров, он, не сдерживая слез, обратился к крымским татарам: "Это (сотрудники украинской разведки. — Прим. ред.) плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо — поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я".Диверсия произошла 23 августа: злоумышленники подорвали газопровод в горной части полуострова, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день.В начале сентября ФСБ задержала трех подозреваемых: посредника — зампреда "Меджлиса крымско-татарского народа"* Наримана Джелялова и исполнителей — Асана и Азиза Ахтемовых. По данным спецслужб, в июне братья выезжали на Украину для обучения. За выполнение задания им пообещали около двух тысяч долларов.В июле в Крым доставили взрывное устройство, акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины — 24 августа. На одном из допросов Азиз Ахтемов сообщил, что взрывчатку прятали в сыре.Задержанным грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.Позже стало известно, что диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ. Также среди организаторов — агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский. * Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210915/diversiya-1750152558.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Допрос задержанных по подозрению в диверсии на крымском газопроводе. Кадры ФСБ РФ
Задержанные по подозрению в диверсии на крымском газопроводе рассказали, какие угрозы использовала украинская разведка при их вербовке. Кадры публикует ФСБ.
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, министерство обороны украины
14:43 15.09.2021 (обновлено: 16:41 15.09.2021)
 
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему

Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как украинская разведка угрожала ему убийством

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных — Асан Ахтемов.
"Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказали: "Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть", — рассказал он во время оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ.
По словам Ахметова, не деньги, а именно беспокойство за близких заставило его пойти на преступление. "Я боялся за них <…> (Мне говорили: — Прим. ред.) "Ты должен взять эту вещь (взрывное устройство. — Прим. ред.), поехать и сделать то, что мы говорим", — добавил молодой человек.
Как следует из опубликованных телеканалом "Крым24" кадров, он, не сдерживая слез, обратился к крымским татарам: "Это (сотрудники украинской разведки. — Прим. ред.) плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо — поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я".
Допрос задержанных по подозрению в диверсии на крымском газопроводе. Кадры ФСБ РФ
Вчера, 13:29
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
Диверсия произошла 23 августа: злоумышленники подорвали газопровод в горной части полуострова, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день.
В начале сентября ФСБ задержала трех подозреваемых: посредника — зампреда "Меджлиса крымско-татарского народа"* Наримана Джелялова и исполнителей — Асана и Азиза Ахтемовых.
По данным спецслужб, в июне братья выезжали на Украину для обучения. За выполнение задания им пообещали около двух тысяч долларов.
В июле в Крым доставили взрывное устройство, акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины — 24 августа. На одном из допросов Азиз Ахтемов сообщил, что взрывчатку прятали в сыре.
Задержанным грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.
Позже стало известно, что диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ. Также среди организаторов — агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:55
Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
 
В миреУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияМинистерство обороны Украины
 
 
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