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ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму - РИА Новости, 15.09.2021
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
ФСБ раскрыло детали подготовки украинскими спецслужбами и "Меджлисом крымско-татарского народа"* диверсии на газопроводе в Крыму. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:29
2021-09-15T13:47
в мире
происшествия
безопасность
украина
херсон
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
меджлис крымскотатарского народа
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ФСБ раскрыло детали подготовки украинскими спецслужбами и "Меджлисом крымско-татарского народа"* диверсии на газопроводе в Крыму.В начале сентября сотрудники ведомства задержали подозреваемых: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, подрыв организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия". Отмечается, что, по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через запрещенную организацию пыталась организовать протесты крымско-татарского населения против властей в регионе."По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США", — добавили в ФСБ.Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым."Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский", — добавили в ФСБ.Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым — участником неудачной акции в 2016 году.Задержанным грозит от 10 до 15 лет.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html
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украина
херсон
республика крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии.
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в мире, происшествия, безопасность, украина, херсон, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), меджлис крымскотатарского народа, россия
13:29 15.09.2021 (обновлено: 13:47 15.09.2021)
 
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ установила связь "Меджлиса"* и украинской разведки в деле о диверсии в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Здание Федеральной службы безопасности РФ
 Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ФСБ раскрыло детали подготовки украинскими спецслужбами и "Меджлисом крымско-татарского народа"* диверсии на газопроводе в Крыму.
В начале сентября сотрудники ведомства задержали подозреваемых: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, подрыв организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия".
Отмечается, что, по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через запрещенную организацию пыталась организовать протесты крымско-татарского населения против властей в регионе.
"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США", — добавили в ФСБ.
Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым.
Нариман Джелялов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 11:26
Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский", — добавили в ФСБ.
Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым — участником неудачной акции в 2016 году.
Задержанным грозит от 10 до 15 лет.
* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:55
Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
 
В миреПроисшествияБезопасностьУкраинаХерсонРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Меджлис крымскотатарского народаРоссия
 
 
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