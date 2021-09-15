https://ria.ru/20210915/diversiya-1750152558.html

ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму - РИА Новости, 15.09.2021

ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ раскрыло детали подготовки украинскими спецслужбами и "Меджлисом крымско-татарского народа"* диверсии на газопроводе в Крыму. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:29

2021-09-15T13:29

2021-09-15T13:47

в мире

происшествия

безопасность

украина

херсон

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

меджлис крымскотатарского народа

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ФСБ раскрыло детали подготовки украинскими спецслужбами и "Меджлисом крымско-татарского народа"* диверсии на газопроводе в Крыму.В начале сентября сотрудники ведомства задержали подозреваемых: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, подрыв организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия". Отмечается, что, по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через запрещенную организацию пыталась организовать протесты крымско-татарского населения против властей в регионе."По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США", — добавили в ФСБ.Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым."Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский", — добавили в ФСБ.Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым — участником неудачной акции в 2016 году.Задержанным грозит от 10 до 15 лет.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

https://ria.ru/20210912/obvinenie-1749730948.html

https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. 2021-09-15T13:29 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, безопасность, украина, херсон, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), меджлис крымскотатарского народа, россия