https://ria.ru/20210915/diskriminatsiya-1750101366.html
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы - РИА Новости, 15.09.2021
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10%... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:28
2021-09-15T07:28
2021-09-15T07:28
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" - 16%), национальность (7%).Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства."Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.
https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html
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общество, зарплата, москва, россия
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Опрос Зарплата.ру: женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
"Несмотря на то что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Согласно онлайн-опросу, который был проведен 20-24 августа во всех регионах страны (2047 респондентов) среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 12% россиян сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей", - говорится в сообщении.
При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" - 16%), национальность (7%).
Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства.
"Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.