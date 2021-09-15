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https://ria.ru/20210915/diskriminatsiya-1750101366.html
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы - РИА Новости, 15.09.2021
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10%... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:28
2021-09-15T07:28
общество
зарплата
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" - 16%), национальность (7%).Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства."Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.
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москва
россия
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общество, зарплата, москва, россия
07:28 15.09.2021
 
Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы

Опрос Зарплата.ру: женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы

© Depositphotos / diego_cervoДеловая женщина
Деловая женщина - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / diego_cervo
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
"Несмотря на то что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Согласно онлайн-опросу, который был проведен 20-24 августа во всех регионах страны (2047 респондентов) среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 12% россиян сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей", - говорится в сообщении.
При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" - 16%), национальность (7%).
Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства.
"Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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