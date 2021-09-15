https://ria.ru/20210915/diskriminatsiya-1750101366.html

Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы

Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы - РИА Новости, 15.09.2021

Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы

Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10%... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T07:28

2021-09-15T07:28

2021-09-15T07:28

общество

зарплата

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568712897_0:115:2727:1649_1920x0_80_0_0_980d12e42fa9a2dd635aa957b96d0fbc.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы, а в целом, с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" - 16%), национальность (7%).Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства."Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.

https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зарплата, москва, россия