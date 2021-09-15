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Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни
Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни - РИА Новости, 15.09.2021
Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с информацией об обнаружении тела убитой девятилетней девочки, которую искали с июня, высказался за... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:47
2021-09-15T23:47
происшествия
орловская область
андрей клычков
россия
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БРЯНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с информацией об обнаружении тела убитой девятилетней девочки, которую искали с июня, высказался за возвращение смертной казни.Масштабные поиски девятилетней девочки велись в области с 18 июня. По информации главы региона, девочка была убита в тот же день, когда и пропала. Он добавил, что не готов озвучить публично версии произошедшего."Ужас в том, что девочка погибла, к сожалению. Сейчас надо сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. И по мне так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас все это отменили. Жизни, детские, особенно – самое ценное, что у нас есть", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в Instagram.По данным следствия, тело девятилетней девочки, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, было найдено в подвале многоквартирного дома. Специалисты нашли тело ребенка в схроне, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".По подозрению в убийстве задержан 61-летний сосед убитой девочки. В отношении него проводятся следственные действия, он под стражей. Запланированы судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
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происшествия, орловская область, андрей клычков, россия
23:47 15.09.2021
 
Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни

Орловский губернатор после обнаружения тела убитой девочки выступил за возврат казни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БРЯНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с информацией об обнаружении тела убитой девятилетней девочки, которую искали с июня, высказался за возвращение смертной казни.
Масштабные поиски девятилетней девочки велись в области с 18 июня. По информации главы региона, девочка была убита в тот же день, когда и пропала. Он добавил, что не готов озвучить публично версии произошедшего.
Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
Вчера, 20:41
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
"Ужас в том, что девочка погибла, к сожалению. Сейчас надо сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. И по мне так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас все это отменили. Жизни, детские, особенно – самое ценное, что у нас есть", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в Instagram.
По данным следствия, тело девятилетней девочки, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, было найдено в подвале многоквартирного дома. Специалисты нашли тело ребенка в схроне, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".
По подозрению в убийстве задержан 61-летний сосед убитой девочки. В отношении него проводятся следственные действия, он под стражей. Запланированы судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
 
ПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковРоссия
 
 
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