https://ria.ru/20210915/devochka-1750245386.html

Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни

Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни - РИА Новости, 15.09.2021

Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с информацией об обнаружении тела убитой девятилетней девочки, которую искали с июня, высказался за... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:47

2021-09-15T23:47

2021-09-15T23:47

происшествия

орловская область

андрей клычков

россия

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БРЯНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с информацией об обнаружении тела убитой девятилетней девочки, которую искали с июня, высказался за возвращение смертной казни.Масштабные поиски девятилетней девочки велись в области с 18 июня. По информации главы региона, девочка была убита в тот же день, когда и пропала. Он добавил, что не готов озвучить публично версии произошедшего."Ужас в том, что девочка погибла, к сожалению. Сейчас надо сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. И по мне так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас все это отменили. Жизни, детские, особенно – самое ценное, что у нас есть", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в Instagram.По данным следствия, тело девятилетней девочки, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района Орловской области, было найдено в подвале многоквартирного дома. Специалисты нашли тело ребенка в схроне, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".По подозрению в убийстве задержан 61-летний сосед убитой девочки. В отношении него проводятся следственные действия, он под стражей. Запланированы судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

https://ria.ru/20210915/video-1750234250.html

орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, андрей клычков, россия