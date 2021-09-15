https://ria.ru/20210915/delta-1750133985.html
Попова рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса
Попова рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021
Попова рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса
Штамм "дельта" быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:55
2021-09-15T11:55
2021-09-15T11:55
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Штамм "дельта" быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Его "преимущество" в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску",- сказала Попова журналистам.Она отметила, что, очевидно, коронавирус останется с нами надолго, скорее всего, он будет искать свою нишу и останется навсегда.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса
Попова: штамм "дельта" быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний