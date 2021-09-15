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Свердловский суд обязал "Делимобиль" принимать оплату наличными
Свердловский суд обязал "Делимобиль" принимать оплату наличными - РИА Новости, 15.09.2021
Свердловский суд обязал "Делимобиль" принимать оплату наличными
Арбитражный суд Свердловской области обязал каршеринговую компанию "Делимобиль" принимать от клиентов оплату наличными, следует из решения суда. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:00
2021-09-15T17:00
санкт-петербург
екатеринбург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области обязал каршеринговую компанию "Делимобиль" принимать от клиентов оплату наличными, следует из решения суда.Согласно опубликованным в картотеке дел данным, в феврале 2020 года Роспотребнадзор Свердловской области выдал ООО "Каршеринг Руссия" (работает под брендом "Делимобиль") предписание изменить условия договора, нарушающие права потребителей, в том числе и в части только безналичной оплаты услуг.Согласно одному из пунктов договора аренды "Делимобиля", платежи за аренду транспортных средств осуществляются посредством списания денежных средств с банковской карты клиента, что, по мнению Роспотребнадзора, лишает его права выбора способа оплаты. Каршеринг подал заявление в суд, чтобы оспорить данное предписание."При осуществлении расчетов для лица, оказывающего услуги, потребителю должна быть предоставлена возможность оплаты данной услуги как путем безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов, так и путем наличных расчетов по выбору потребителя. При таких обстоятельствах оспариваемое предписание в соответствующей части является законным и обоснованным, требования заявителя в данной части не подлежат удовлетворению", - говорится в решении суда.Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 16 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.
https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html
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санкт-петербург, екатеринбург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:00 15.09.2021
 
Свердловский суд обязал "Делимобиль" принимать оплату наличными

Свердловский суд обязал каршеринговую компанию "Делимобиль" принимать оплату наличными

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области обязал каршеринговую компанию "Делимобиль" принимать от клиентов оплату наличными, следует из решения суда.
Согласно опубликованным в картотеке дел данным, в феврале 2020 года Роспотребнадзор Свердловской области выдал ООО "Каршеринг Руссия" (работает под брендом "Делимобиль") предписание изменить условия договора, нарушающие права потребителей, в том числе и в части только безналичной оплаты услуг.
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Согласно одному из пунктов договора аренды "Делимобиля", платежи за аренду транспортных средств осуществляются посредством списания денежных средств с банковской карты клиента, что, по мнению Роспотребнадзора, лишает его права выбора способа оплаты. Каршеринг подал заявление в суд, чтобы оспорить данное предписание.
"При осуществлении расчетов для лица, оказывающего услуги, потребителю должна быть предоставлена возможность оплаты данной услуги как путем безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов, так и путем наличных расчетов по выбору потребителя. При таких обстоятельствах оспариваемое предписание в соответствующей части является законным и обоснованным, требования заявителя в данной части не подлежат удовлетворению", - говорится в решении суда.
Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 16 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.
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