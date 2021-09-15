https://ria.ru/20210915/dannye-1750130775.html

Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов

Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов - РИА Новости, 15.09.2021

Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов

Роскомнадзор направил запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:37

2021-09-15T11:37

2021-09-15T11:37

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вымпелком

билайн

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов, оператору может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн". По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Вымпелком" сообщил, что проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов и по его результатам может обратиться в правоохранительные органы."По факту утечки персональных данных клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Ведомство указывает, что "в случае подтверждения факта невыполнения компанией "Вымпелком" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей".Роскомнадзор напомнил, что россияне, пострадавшие от компрометации персональных данных, "имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке".

https://ria.ru/20210913/fas-1749891328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вымпелком, билайн, россия