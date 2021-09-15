Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/dannye-1750130775.html
Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов
Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов - РИА Новости, 15.09.2021
Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов
Роскомнадзор направил запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:37
2021-09-15T11:37
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вымпелком
билайн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778125_0:1:1868:1052_1920x0_80_0_0_05588c87272ba901abd7793165789a6f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов, оператору может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн". По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Вымпелком" сообщил, что проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов и по его результатам может обратиться в правоохранительные органы."По факту утечки персональных данных клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Ведомство указывает, что "в случае подтверждения факта невыполнения компанией "Вымпелком" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей".Роскомнадзор напомнил, что россияне, пострадавшие от компрометации персональных данных, "имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке".
https://ria.ru/20210913/fas-1749891328.html
https://ria.ru/20210914/chs-1750008853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778125_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_8e5a96a7e083357c50f064086dd2da99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вымпелком, билайн, россия
11:37 15.09.2021
 
Роскомнадзор пригрозил "Билайну" штрафом из-за утечки данных абонентов

Роскомнадзор: "Билайну" грозит штраф до ста тысяч рублей из-за утечки данных абонентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн"
Вывеска на офисе компании Билайн - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов, оператору может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн". По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Вымпелком" сообщил, что проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов и по его результатам может обратиться в правоохранительные органы.
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 17:05
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
"По факту утечки персональных данных клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Ведомство указывает, что "в случае подтверждения факта невыполнения компанией "Вымпелком" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей".
Роскомнадзор напомнил, что россияне, пострадавшие от компрометации персональных данных, "имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке".
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 13:58
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
 
ПроисшествияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВымпелКомБилайнРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
13:00Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
12:57Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Лента новостейМолния