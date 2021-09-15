https://ria.ru/20210915/chempionat-1750183940.html

Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности

Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности - РИА Новости, 15.09.2021

Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности

27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:53

2021-09-15T15:53

2021-09-15T15:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 сен – Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. 27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры производственных компаний, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также старшекурсники ведущих вузов, смогут побороться за звание самых эффективных менеджеров страны.Соревнования пройдут на базе онлайн бизнес-симулятора – такой формат дает руководителям возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании. Задача команд – применяя инструменты повышения эффективности, вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. С 27 сентября по 1 октября прошедшие предварительный отбор участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 12 ноября в национальном финале в Москве. Победителей чемпионата в трех номинациях "Предприятие", "РОИВ/РЦК" и "Вузы" ждет бизнес-завтрак с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в ходе которого участники смогут обсудить наболевшие вопросы и озвучить свои предложения главе министерства.В церемонии открытия примут участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, а также технический директор и капитан команды АО "Каменскволонко" Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятие")."Это не просто состязание, это возможность прокачать критически важные бизнес-навыки в условиях самой настоящей жесткой рыночной конкуренции. Участникам предстоит принимать стратегические решения, выстраивать производственные и кадровые процессы, развивать маркетинг и продажи, подстраиваться под рынок и постоянно менять тактику. Как показал опыт первого чемпионата, такой экспресс-курс в основы повышения производительности помогает руководителям применять новые управленческие подходы на своих предприятиях", – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ при поддержке министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте.Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 тысяч руководителей по всей стране.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы