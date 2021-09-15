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Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности
Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности - РИА Новости, 15.09.2021
Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности
27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:53
2021-09-15T15:53
2021-09-15T15:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 15 сен – Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. 27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры производственных компаний, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также старшекурсники ведущих вузов, смогут побороться за звание самых эффективных менеджеров страны.Соревнования пройдут на базе онлайн бизнес-симулятора – такой формат дает руководителям возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании. Задача команд – применяя инструменты повышения эффективности, вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. С 27 сентября по 1 октября прошедшие предварительный отбор участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 12 ноября в национальном финале в Москве. Победителей чемпионата в трех номинациях "Предприятие", "РОИВ/РЦК" и "Вузы" ждет бизнес-завтрак с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в ходе которого участники смогут обсудить наболевшие вопросы и озвучить свои предложения главе министерства.В церемонии открытия примут участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, а также технический директор и капитан команды АО "Каменскволонко" Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятие")."Это не просто состязание, это возможность прокачать критически важные бизнес-навыки в условиях самой настоящей жесткой рыночной конкуренции. Участникам предстоит принимать стратегические решения, выстраивать производственные и кадровые процессы, развивать маркетинг и продажи, подстраиваться под рынок и постоянно менять тактику. Как показал опыт первого чемпионата, такой экспресс-курс в основы повышения производительности помогает руководителям применять новые управленческие подходы на своих предприятиях", – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ при поддержке министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте.Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 тысяч руководителей по всей стране.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 15 сен – Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. 27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры производственных компаний, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также старшекурсники ведущих вузов, смогут побороться за звание самых эффективных менеджеров страны.
Соревнования пройдут на базе онлайн бизнес-симулятора – такой формат дает руководителям возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании. Задача команд – применяя инструменты повышения эффективности, вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. С 27 сентября по 1 октября прошедшие предварительный отбор участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 12 ноября в национальном финале в Москве. Победителей чемпионата в трех номинациях "Предприятие", "РОИВ/РЦК" и "Вузы" ждет бизнес-завтрак с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в ходе которого участники смогут обсудить наболевшие вопросы и озвучить свои предложения главе министерства.
В церемонии открытия примут участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, а также технический директор и капитан команды АО "Каменскволонко" Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятие").
"Это не просто состязание, это возможность прокачать критически важные бизнес-навыки в условиях самой настоящей жесткой рыночной конкуренции. Участникам предстоит принимать стратегические решения, выстраивать производственные и кадровые процессы, развивать маркетинг и продажи, подстраиваться под рынок и постоянно менять тактику. Как показал опыт первого чемпионата, такой экспресс-курс в основы повышения производительности помогает руководителям применять новые управленческие подходы на своих предприятиях", – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.
Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ при поддержке министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте
.
Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 тысяч руководителей по всей стране.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.