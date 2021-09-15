https://ria.ru/20210915/chay-1750156924.html

Ученые нашли в чае множество неизвестных потенциально опасных соединений

Ученые нашли в чае множество неизвестных потенциально опасных соединений - РИА Новости, 15.09.2021

Ученые нашли в чае множество неизвестных потенциально опасных соединений

Ученые установили, что в заваренном чае уровни 60 известных побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде. Однако при этом... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:00

2021-09-15T15:00

2021-09-15T17:28

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые установили, что в заваренном чае уровни 60 известных побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде. Однако при этом обнаружилось, что в готовом напитке около 500 соединений, которые могут реагировать с хлором с образованием новых, пока неизвестных и, возможно, вредных для здоровья побочных продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.Чай — второй по потреблению напиток в мире после питьевой воды. Состав чайного листа изучен досконально, и на основе этих данных ученые обычно делают выводы о пользе чая, упуская из вида свойства главного компонента чайного напитка — воды.Когда для заваривания чая используют кипяченую водопроводную воду, остаточный хлор, который используют для ее дезинфекции, может реагировать с соединениями чая с образованием так называемых побочных продуктов дезинфекции (ППД), многие из которых в значительных концентрациях опасны для здоровья.Американские исследователи из Университета Южной Каролины вместе с китайскими коллегами из Тяньцзиньского университета измерили уровни 60 известных ППД в трех популярных марках чая — зеленом Twinings и черных Earl Grey и Lipton — и неожиданно обнаружили, что в заваренном чае уровни этих веществ ниже, чем в исходной водопроводной воде. Авторы объясняют это тем, что многие соединения при заваривании испарились или были поглощены чайными листьями.В то же время ученые обнаружили в готовом чае множество неизвестных ППД. Воздействие этих веществ на здоровье человека не изучено, однако, по словам авторов, чай содержит около 500 соединений, включая полифенолы, аминокислоты, кофеин и другие, которые могут реагировать с хлором с образованием ППД. Для некоторых из них ранее была доказана связь с риском развития рака и осложнениях при беременности и родах.Исследователи с помощью метода газовой хроматографии, масс-спектрометрии высокого разрешения, впервые определили 15 из этих соединений, которые, как считают авторы, образуются в результате реакции хлора с природными фенольными и полифенольными предшественниками в чайных листьях. Кроме того, ППД могут образовываться в результате реакций с соединениями в самой водопроводной воде.Общее количество органических галогенов, которые представляют основную массу ППД, в чае оказалось примерно вдвое выше, чем в исходной водопроводной воде. Определить удалось примерно четыре процента из них. Основную массу — более 12 процентов — составляют такие соединения, как дихлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота и хлороформ, находившиеся еще в составе исходной воды.Несмотря на то что около 96 процентов от общего количества органических галогенов в чае остались недиагностированными, их концентрации, по мнению исследователей, не представляют для человека никакой опасности. Чтобы превысить безопасный для здоровья уровень этих веществ, нужно выпивать более 50 чашек чая ежедневно.

https://ria.ru/20200109/1563213655.html

https://ria.ru/20200217/1564870886.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, чай, здоровье, химия