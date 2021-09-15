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Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией
Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией
Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании по информированию о методах сохранения психологического благополучия и РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:50
2021-09-15T17:50
общество
медицина
tiktok
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании по информированию о методах сохранения психологического благополучия и возможности получения квалифицированной помощи в решении трудностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе TikTok, на платформе которой будет реализован проект.Трансляции с представителями Минздрава России, Депздрава Москвы, Травли NET и фонда "Твоя территория", звездами и инфлюенсерами в рамках проекта "Неделя ментального здоровья" можно посмотреть 14-17 сентября в аккаунте “Безопасный TikTok” @rusafety.Среди приглашенных экспертов - координатор по развитию программ “Твоя территория”, психолог Виктория Семенова, завотделением Белгородской областной клинической психоневрологической больницы Виктория Руженкова, ведущий научный сотрудник Отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева Всеволод Розанов, завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева, специалист по расстройствам пищевого поведения Никита Чернов и другие.
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общество, медицина, tiktok
17:50 15.09.2021
 

Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией

© Depositphotos / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / tashatuvango
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании по информированию о методах сохранения психологического благополучия и возможности получения квалифицированной помощи в решении трудностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе TikTok, на платформе которой будет реализован проект.
"Эксперты расскажут, как позаботиться о своем психологическом комфорте в любых жизненных ситуациях, поговорят о помощи себе и близким при признаках депрессии, а также обсудят способы поддержки и помощи при расстройствах пищевого поведения и буллинга", - говорится в сообщении.
Трансляции с представителями Минздрава России, Депздрава Москвы, Травли NET и фонда "Твоя территория", звездами и инфлюенсерами в рамках проекта "Неделя ментального здоровья" можно посмотреть 14-17 сентября в аккаунте “Безопасный TikTok” @rusafety.
Среди приглашенных экспертов - координатор по развитию программ “Твоя территория”, психолог Виктория Семенова, завотделением Белгородской областной клинической психоневрологической больницы Виктория Руженкова, ведущий научный сотрудник Отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева Всеволод Розанов, завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева, специалист по расстройствам пищевого поведения Никита Чернов и другие.
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