https://ria.ru/20210915/bulling-1750209577.html

Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией

Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперты-медики расскажут в TikTok, как бороться с буллингом и депрессией

Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании по информированию о методах сохранения психологического благополучия и РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:50

2021-09-15T17:50

2021-09-15T17:50

общество

медицина

tiktok

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании по информированию о методах сохранения психологического благополучия и возможности получения квалифицированной помощи в решении трудностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе TikTok, на платформе которой будет реализован проект.Трансляции с представителями Минздрава России, Депздрава Москвы, Травли NET и фонда "Твоя территория", звездами и инфлюенсерами в рамках проекта "Неделя ментального здоровья" можно посмотреть 14-17 сентября в аккаунте “Безопасный TikTok” @rusafety.Среди приглашенных экспертов - координатор по развитию программ “Твоя территория”, психолог Виктория Семенова, завотделением Белгородской областной клинической психоневрологической больницы Виктория Руженкова, ведущий научный сотрудник Отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева Всеволод Розанов, завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева, специалист по расстройствам пищевого поведения Никита Чернов и другие.

https://ria.ru/20210616/bulling-1737256002.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, tiktok