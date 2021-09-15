Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/booker-1750069101.html
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Объявлен шорт-лист Букеровской премии - РИА Новости, 15.09.2021
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:41
2021-09-15T00:55
культура
великобритания
букеровская премия
кадзуо исигуро
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_3e3a757a9c79fd46321f200c7bb6816d.jpg
ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года.В него вошли шесть авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Дэймон Галгут ("Обещание"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").Указанные литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.Ожидается, что победителя назовут 3 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, лауреат Букеровской премии 1989 года за роман "Остаток дня", в этом году не вошел в короткий список на премию за роман "Клара и солнце", хотя критики считали его одним из вероятных претендентов.Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_69:0:732:497_1920x0_80_0_0_a887181d4b09a5a875f7a23372f548f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, букеровская премия, кадзуо исигуро, новости культуры, книги
00:41 15.09.2021 (обновлено: 00:55 15.09.2021)
 
Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В шорт-лист Букеровской премии вошли шесть авторов, включая Ричарда Пауэрса

© The Booker Prize FoundationБукеровская премия
Букеровская премия
© The Booker Prize Foundation
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года.
В него вошли шесть авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Дэймон Галгут ("Обещание"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").
"Книги шорт-листа отличают несколько ключевых особенностей: это захватывающие истории, которые вы можете впитывать, это голоса, которые проникают в вашу голову, что отражает опыт чтения в условиях изоляции", - отметили в жюри.
Указанные литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Ожидается, что победителя назовут 3 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, лауреат Букеровской премии 1989 года за роман "Остаток дня", в этом году не вошел в короткий список на премию за роман "Клара и солнце", хотя критики считали его одним из вероятных претендентов.
Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
26 августа, 08:00Культура
Феерическая расстановка точек. Вышел новый роман Виктора Пелевина
 
КультураВеликобританияБукеровская премияКадзуо ИсигуроНовости культурыКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
13:00Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
12:57Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Лента новостейМолния