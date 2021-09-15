https://ria.ru/20210915/booker-1750069101.html
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Объявлен шорт-лист Букеровской премии - РИА Новости, 15.09.2021
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:41
2021-09-15T00:41
2021-09-15T00:55
культура
великобритания
букеровская премия
кадзуо исигуро
новости культуры
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ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года.В него вошли шесть авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Дэймон Галгут ("Обещание"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").Указанные литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.Ожидается, что победителя назовут 3 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, лауреат Букеровской премии 1989 года за роман "Остаток дня", в этом году не вошел в короткий список на премию за роман "Клара и солнце", хотя критики считали его одним из вероятных претендентов.Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
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великобритания, букеровская премия, кадзуо исигуро, новости культуры, книги
00:41 15.09.2021 (обновлено: 00:55 15.09.2021)
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
В шорт-лист Букеровской премии вошли шесть авторов, включая Ричарда Пауэрса
ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года.
В него вошли шесть авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Дэймон Галгут ("Обещание"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").
"Книги шорт-листа отличают несколько ключевых особенностей: это захватывающие истории, которые вы можете впитывать, это голоса, которые проникают в вашу голову, что отражает опыт чтения в условиях изоляции", - отметили в жюри.
Указанные литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Ожидается, что победителя назовут 3 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, лауреат Букеровской премии 1989 года за роман "Остаток дня", в этом году не вошел в короткий список на премию за роман "Клара и солнце", хотя критики считали его одним из вероятных претендентов.
Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.