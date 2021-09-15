https://ria.ru/20210915/benzin-1750244586.html

Росстат рассказал о ценах на бензин

Росстат рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 15.09.2021

Росстат рассказал о ценах на бензин

Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:33

2021-09-15T23:33

2021-09-15T23:33

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.На первой неделе сентября Росстат тоже отмечал снижение розничной цены на бензин, а также дизельное топливо - впервые за год. Тогда же в Минэнерго РФ заверили, что в дальнейшем розничные цены на нефтепродукты будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции. С начала года к 13 сентября цены на бензин в среднем выросли на 6,3%, на дизтопливо - на 4,1%.По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 5 копеек, до 45,94 рубля, Аи-95 - на 6 копеек, до 49,76 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,56 рубля за литр, сократившись за неделю на 1 копейку.Снижение цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 35 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле - на 0,5%. При этом рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в семи столицах, сильнее всего в Южно-Сахалинске - на 0,9%.В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.Производство бензина в РФ с 6 по 12 сентября сократилось на 0,4% по сравнению с предшествовавшей неделей, до 784,3 тысячи тонн, а дизтоплива - на 2,1%, до 1,519 миллиона.

https://ria.ru/20210908/toplivo-1749260285.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены на нефть, россия