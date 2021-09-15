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Росстат рассказал о ценах на бензин
Росстат рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 15.09.2021
Росстат рассказал о ценах на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:33
2021-09-15T23:33
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.На первой неделе сентября Росстат тоже отмечал снижение розничной цены на бензин, а также дизельное топливо - впервые за год. Тогда же в Минэнерго РФ заверили, что в дальнейшем розничные цены на нефтепродукты будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции. С начала года к 13 сентября цены на бензин в среднем выросли на 6,3%, на дизтопливо - на 4,1%.По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 5 копеек, до 45,94 рубля, Аи-95 - на 6 копеек, до 49,76 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,56 рубля за литр, сократившись за неделю на 1 копейку.Снижение цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 35 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле - на 0,5%. При этом рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в семи столицах, сильнее всего в Южно-Сахалинске - на 0,9%.В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.Производство бензина в РФ с 6 по 12 сентября сократилось на 0,4% по сравнению с предшествовавшей неделей, до 784,3 тысячи тонн, а дизтоплива - на 2,1%, до 1,519 миллиона.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены на нефть, россия
23:33 15.09.2021
 
Росстат рассказал о ценах на бензин

Росстат: розничные цены на бензин в России продолжают снижаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.
На первой неделе сентября Росстат тоже отмечал снижение розничной цены на бензин, а также дизельное топливо - впервые за год. Тогда же в Минэнерго РФ заверили, что в дальнейшем розничные цены на нефтепродукты будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции. С начала года к 13 сентября цены на бензин в среднем выросли на 6,3%, на дизтопливо - на 4,1%.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 21:46
Эксперт назвал причину снижения цен на бензин
По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 5 копеек, до 45,94 рубля, Аи-95 - на 6 копеек, до 49,76 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,56 рубля за литр, сократившись за неделю на 1 копейку.
Снижение цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 35 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле - на 0,5%. При этом рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в семи столицах, сильнее всего в Южно-Сахалинске - на 0,9%.
В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.
Производство бензина в РФ с 6 по 12 сентября сократилось на 0,4% по сравнению с предшествовавшей неделей, до 784,3 тысячи тонн, а дизтоплива - на 2,1%, до 1,519 миллиона.
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Цены на нефтьРоссия
 
 
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