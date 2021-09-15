https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750217283.html

Суд в Белоруссии приостановил дело о ликвидации оппозиционного объединения

Суд в Белоруссии приостановил дело о ликвидации оппозиционного объединения - РИА Новости, 15.09.2021

Суд в Белоруссии приостановил дело о ликвидации оппозиционного объединения

Верховный суд Белоруссии приостановил рассмотрение дела о ликвидации одного из старейших оппозиционных объединений страны - БНФ "Возрождение", сообщается на... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:21

2021-09-15T18:21

2021-09-15T18:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приостановил рассмотрение дела о ликвидации одного из старейших оппозиционных объединений страны - БНФ "Возрождение", сообщается на сайте Партии БНФ."В Верховном суде Беларуси состоялось заседание по делу о ликвидации общественного объединения БНФ "Возрождение". Суд вынес постановление о временной приостановке рассмотрения иска о ликвидации организации, который был подан министерством юстиции еще 27 июля", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело приостановлено до вынесения решения по жалобе объединения на вынесенное ранее минюстом письменное предупреждение организации.В сообщении заявляется, что объединение не знало о вынесенном предупреждении, а потому не могло выполнить его требования, что в итоге и привело к подаче министерством иска о ликвидации. Подчеркивается, что объединение не согласно с сутью предупреждения. Кроме того, там обращается внимание на то, что в момент вынесения предупреждения в офисе прошел обыск, помещение вместе с документами было опечатано следователями.Общественное объединение БНФ "Возрождение", основанное в 1988 году, является одним из старейших общественно-политических объединений Белоруссии. Организация является структурно и юридически обособленной от Партии БНФ, хотя состав руководства политической партии и объединения идентичен. Лидером обеих организаций является Григорий Костусев, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО КГБ по уголовному делу о попытке госпереворота в Белоруссии.По данным БНФ, в объединение входят свыше 2 тысяч членов, оно имеет 20 организационных структур, в том числе Минскую городскую и четыре областных.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html

https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745375535.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко