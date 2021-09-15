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"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз
"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз - РИА Новости, 15.09.2021
"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз
Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:40
2021-09-15T11:43
в мире
белоруссия
евросоюз
белавиа
задержание основателя telegram-канала nexta
новости - туризм
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители.Ранее ряд СМИ писали, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск."Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - ответили представители авиаперевозчика на запрос РИА Новости, планирует ли "Белавиа" возобновлять полеты в ЕС.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html
https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta, новости - туризм
11:40 15.09.2021 (обновлено: 11:43 15.09.2021)
 
"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз

"Белавиа": пока официальной информации о возобновлении полетов в Евросоюз нет

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители.
Ранее ряд СМИ писали, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск.
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Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву
"Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - ответили представители авиаперевозчика на запрос РИА Новости, планирует ли "Белавиа" возобновлять полеты в ЕС.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
Здание посольства Белорусии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:34Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Посол Белоруссии попросил Москву о поддержке авиакомпании "Белавиа"
 
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