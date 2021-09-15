11:40 15.09.2021 (обновлено: 11:43 15.09.2021)
"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз
"Белавиа": пока официальной информации о возобновлении полетов в Евросоюз нет
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители.
Ранее ряд СМИ писали, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск.
"Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - ответили представители авиаперевозчика на запрос РИА Новости, планирует ли "Белавиа" возобновлять полеты в ЕС.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.