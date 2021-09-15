https://ria.ru/20210915/belavia-1750131245.html

"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз

"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз - РИА Новости, 15.09.2021

"Белавиа" опровергла сообщения о возобновлении полетов в Евросоюз

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:40

2021-09-15T11:40

2021-09-15T11:43

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задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" не подтверждает возобновление полетов в страны ЕС, сообщили РИА Новости ее представители.Ранее ряд СМИ писали, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Белоруссией улажен, и без лишней огласки в прессе уже с сентября начинают полеты в Минск."Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - ответили представители авиаперевозчика на запрос РИА Новости, планирует ли "Белавиа" возобновлять полеты в ЕС.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз, белавиа, задержание основателя telegram-канала nexta, новости - туризм