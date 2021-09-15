https://ria.ru/20210915/bayden-1750245951.html
Байден созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату
Байден созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату - РИА Новости, 15.09.2021
Байден созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату
Президент США Джо Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:56
2021-09-15T23:56
2021-09-15T23:56
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джо байден
климат
глобальное потепление
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия, следует из заявления Белого дома."Президент Байден заново созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату 17 сентября для активизации усилий по борьбе с глобальным климатическим кризисом", - сообщил Белый дом.Форум был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших экономик мира, включая Россию.Встреча, согласно релизу, развивает достижения климатического саммита, который Байден созывал в апреле, и проходит за полтора месяца до климатической конференции, организуемой ООН в британском городе Глазго."На встрече MEF президент акцентирует срочность и экономическую эффективность более активных действий на климатическом направлении. Он призовет лидеров расширить свои климатические амбиции", - сообщил Белый дом.Байден рассчитывает использовать форум в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.
https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html
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в мире, сша, джо байден, климат, глобальное потепление, россия
Байден созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату
Байден созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату, в котором участвует Россия