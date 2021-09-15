https://ria.ru/20210915/banki-1750174451.html
В ЦБ нашли способ уберечь россиян от спонтанной покупки криптовалюты
В ЦБ нашли способ уберечь россиян от спонтанной покупки криптовалюты - РИА Новости, 16.09.2021
В ЦБ нашли способ уберечь россиян от спонтанной покупки криптовалюты
ЦБ приступил к работе с банками по заторможению платежей в пользу криптобирж, чтобы снизить риски "эмоциональных" покупок криптовалют, заявил первый зампред... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-15T15:15
2021-09-15T15:15
2021-09-16T02:36
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сергей швецов
россия
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. ЦБ приступил к работе с банками по заторможению платежей в пользу криптобирж, чтобы снизить риски "эмоциональных" покупок криптовалют, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов во время выступления на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".По его словам, не смотри на то, что некоторые государства "чуть ли не ежедневно" узаконивают использование криптовалют, существуют определенные опасения, что этот вид денежной системы может полностью рухнуть.Первый зампред регулятора подчеркнул, что ЦБ в такой ситуации может объяснять гражданам, что это "высоко рискованная история", поскольку она никак не защищается Центробанком, а само хранение криптовалют рисковано."Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", — заключил Швецов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сергей швецов, россия
15:15 15.09.2021 (обновлено: 02:36 16.09.2021)
В ЦБ нашли способ уберечь россиян от спонтанной покупки криптовалюты
ЦБ: начинается работа с банками для торможения платежей в пользу криптобирж
СОЧИ, 15 сен — РИА Новости.
ЦБ приступил к работе с банками по заторможению платежей в пользу криптобирж, чтобы снизить риски "эмоциональных" покупок криптовалют, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов
во время выступления на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".
По его словам, не смотри на то, что некоторые государства "чуть ли не ежедневно" узаконивают использование криптовалют, существуют определенные опасения, что этот вид денежной системы может полностью рухнуть.
"Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль. Почему это развалится, когда это развалится? Могут быть сотни причин, почему, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле", — отметил Швецов.
Первый зампред регулятора подчеркнул, что ЦБ в такой ситуации может объяснять гражданам, что это "высоко рискованная история", поскольку она никак не защищается Центробанком, а само хранение криптовалют рисковано.
"Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", — заключил Швецов.