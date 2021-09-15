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Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными
Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными - РИА Новости, 15.09.2021
Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными
Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:01
2021-09-15T15:01
экономика
объединенное кредитное бюро (окб)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82 миллиона, свидетельствуют данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне этого года банки выдали 1,67 миллиона кредитов "наличными", в июле – на 1% больше (1,69 миллиона). Уточняется, что по сравнению с июлем количество выдач кредитов выросло на 8%.Среди регионов наибольший рост выдач кредитов наличными по сравнению с июлем был в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%), сообщает ОКБ."Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен", - прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, объединенное кредитное бюро (окб), россия
15:01 15.09.2021
 
Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными

ОКБ: банки в августе установили новый рекорд, выдав 1,82 миллиона потребительских кредитов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82 миллиона, свидетельствуют данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).
Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне этого года банки выдали 1,67 миллиона кредитов "наличными", в июле – на 1% больше (1,69 миллиона). Уточняется, что по сравнению с июлем количество выдач кредитов выросло на 8%.
"Банки предоставили в августе 1,82 миллиона нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными"), следует из данных "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ). Это абсолютный рекорд по выдачам кредитов в месяц за всю историю банковского сектора, начиная с 1991 года", - говорится в сообщении.
Среди регионов наибольший рост выдач кредитов наличными по сравнению с июлем был в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%), сообщает ОКБ.
"Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен", - прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.
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ЭкономикаОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Россия
 
 
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