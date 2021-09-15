https://ria.ru/20210915/banki-1750171060.html

Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными

Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными - РИА Новости, 15.09.2021

Банки в августе побили рекорд по выдаче кредитов наличными

Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:01

2021-09-15T15:01

2021-09-15T15:01

экономика

объединенное кредитное бюро (окб)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выдачи банковским сектором кредитов наличными в августе в России выросли на 8% по сравнению с июлем, и их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82 миллиона, свидетельствуют данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне этого года банки выдали 1,67 миллиона кредитов "наличными", в июле – на 1% больше (1,69 миллиона). Уточняется, что по сравнению с июлем количество выдач кредитов выросло на 8%.Среди регионов наибольший рост выдач кредитов наличными по сравнению с июлем был в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%), сообщает ОКБ."Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен", - прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210821/kredit-1746641607.html

россия

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экономика, объединенное кредитное бюро (окб), россия