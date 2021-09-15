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Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре
Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре - РИА Новости, 15.09.2021
Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду дал старт работе Дворца спорта в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:10
2021-09-15T23:53
общество
самарская область
самара
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду дал старт работе Дворца спорта в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 15 сентября, состоялось торжественное открытие Дворца спорта в Самаре. Старт работе знакового для всего региона объекта на улице Молодогвардейской в областной столице дал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в новом Дворце спорта установлено современное инженерное оборудование, в том числе, уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок – основная и тренировочная. Во Дворце спорта также предусмотрена сертифицированная профессиональная площадка для керлинга на четыре дорожки. Кроме того, в здании оборудованы универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий.Также архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого, снесенного, Дворца спорта и нового спорткомплекса. Так, на фасадах размещены панно с изображением хоккеистов и фигуристов, установлена памятная табличка о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Символы старой Самары уравновешивают огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания."Сегодня новый, комфортный, красивый, современный, уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что строительство завершилось на год раньше запланированных сроков благодаря договоренности о дополнительном финансировании строительства из федерального бюджета, в том числе, за счет проекта "Спорт – норма жизни". Кроме того, средства на возведение Дворца спорта выделила крупная нефтяная компания.
https://ria.ru/20210831/truba-1747991934.html
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общество, самарская область, самара, дмитрий азаров, россия
23:10 15.09.2021 (обновлено: 23:53 15.09.2021)
 
Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре

Губернатор Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре

© правительство самарской областидворец спорта в Самарской области
дворец спорта в Самарской области
© правительство самарской области
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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду дал старт работе Дворца спорта в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В среду, 15 сентября, состоялось торжественное открытие Дворца спорта в Самаре. Старт работе знакового для всего региона объекта на улице Молодогвардейской в областной столице дал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в новом Дворце спорта установлено современное инженерное оборудование, в том числе, уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок – основная и тренировочная. Во Дворце спорта также предусмотрена сертифицированная профессиональная площадка для керлинга на четыре дорожки. Кроме того, в здании оборудованы универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий.
Также архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого, снесенного, Дворца спорта и нового спорткомплекса. Так, на фасадах размещены панно с изображением хоккеистов и фигуристов, установлена памятная табличка о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Символы старой Самары уравновешивают огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.
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"Сегодня новый, комфортный, красивый, современный, уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта", – цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что строительство завершилось на год раньше запланированных сроков благодаря договоренности о дополнительном финансировании строительства из федерального бюджета, в том числе, за счет проекта "Спорт – норма жизни". Кроме того, средства на возведение Дворца спорта выделила крупная нефтяная компания.
 
ОбществоСамарская областьСамараДмитрий АзаровРоссия
 
 
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