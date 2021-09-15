https://ria.ru/20210915/azarov-1750243303.html

Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре

Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре - РИА Новости, 15.09.2021

Азаров открыл новый Дворец спорта в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду дал старт работе Дворца спорта в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:10

2021-09-15T23:10

2021-09-15T23:53

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самарская область

самара

дмитрий азаров

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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду дал старт работе Дворца спорта в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 15 сентября, состоялось торжественное открытие Дворца спорта в Самаре. Старт работе знакового для всего региона объекта на улице Молодогвардейской в областной столице дал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в новом Дворце спорта установлено современное инженерное оборудование, в том числе, уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок – основная и тренировочная. Во Дворце спорта также предусмотрена сертифицированная профессиональная площадка для керлинга на четыре дорожки. Кроме того, в здании оборудованы универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий.Также архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого, снесенного, Дворца спорта и нового спорткомплекса. Так, на фасадах размещены панно с изображением хоккеистов и фигуристов, установлена памятная табличка о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Символы старой Самары уравновешивают огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания."Сегодня новый, комфортный, красивый, современный, уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что строительство завершилось на год раньше запланированных сроков благодаря договоренности о дополнительном финансировании строительства из федерального бюджета, в том числе, за счет проекта "Спорт – норма жизни". Кроме того, средства на возведение Дворца спорта выделила крупная нефтяная компания.

https://ria.ru/20210831/truba-1747991934.html

https://ria.ru/20210827/mediki-1747588389.html

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общество, самарская область, самара, дмитрий азаров, россия