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Хабаровский край
https://ria.ru/20210915/avtopark-1750140263.html
В Хабаровском крае пополнили автопарк лесоохраны
В Хабаровском крае пополнили автопарк лесоохраны - РИА Новости, 15.09.2021
В Хабаровском крае пополнили автопарк лесоохраны
Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился новой техникой, всего поступило 48 единиц, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:25
2021-09-15T12:25
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
челябинский тракторный завод
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 15 сен - РИА Новости. Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился новой техникой, всего поступило 48 единиц, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.В среду глава региона на территории Восточного лесного хозяйства в рабочем поселке Корфовском (Хабаровский район) вручил сотрудникам лесных хозяйств ключи от бульдозеров и внедорожников. Церемония состоялась в преддверии Дня работников леса, который в этом году отмечается 19 сентября."Сегодня передали сотрудникам лесоохраны Хабаровского края два бульдозера производства Челябинского тракторного завода, два вахтовых автомобиля повышенной проходимости "Садко", 32 грузопассажирских автомобиля "Соболь", 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что техника пополнит автопарк Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.Крупная партия специальной лесопожарной техники поступает в ведомства второй год подряд. По данным правительства края, на территории региона реализуется проект "Сохранение лесов (Хабаровский край)", который разработан для достижения целей и решения задач государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае". На целевые бюджетные средства закупается лесопожарная и лесохозяйственная техника, проводятся работы по лесовосстановлению, выращивается посадочный материал, создается семенной запас."До конца года приобретём на федеральные и краевые деньги ещё 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии, а также новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы края", - резюмировал Дегтярев.Отмечается, что этом году в рамках нацпроекта "Экология" Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, в том числе: на закупку лесопожарной техники и оборудование - 236 миллиона рублей, на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 миллиона рублей, на увеличение площади лесовосстановления – 16,75 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html
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общество, хабаровский край, хабаровский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), челябинский тракторный завод , михаил дегтярев
12:25 15.09.2021
 
В Хабаровском крае пополнили автопарк лесоохраны

Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился 48 бульдозерами и внедорожниками

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 15 сен - РИА Новости. Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился новой техникой, всего поступило 48 единиц, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
В среду глава региона на территории Восточного лесного хозяйства в рабочем поселке Корфовском (Хабаровский район) вручил сотрудникам лесных хозяйств ключи от бульдозеров и внедорожников. Церемония состоялась в преддверии Дня работников леса, который в этом году отмечается 19 сентября.
"Сегодня передали сотрудникам лесоохраны Хабаровского края два бульдозера производства Челябинского тракторного завода, два вахтовых автомобиля повышенной проходимости "Садко", 32 грузопассажирских автомобиля "Соболь", 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что техника пополнит автопарк Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.
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Крупная партия специальной лесопожарной техники поступает в ведомства второй год подряд. По данным правительства края, на территории региона реализуется проект "Сохранение лесов (Хабаровский край)", который разработан для достижения целей и решения задач государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае". На целевые бюджетные средства закупается лесопожарная и лесохозяйственная техника, проводятся работы по лесовосстановлению, выращивается посадочный материал, создается семенной запас.
"До конца года приобретём на федеральные и краевые деньги ещё 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии, а также новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы края", - резюмировал Дегтярев.
Отмечается, что этом году в рамках нацпроекта "Экология" Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, в том числе: на закупку лесопожарной техники и оборудование - 236 миллиона рублей, на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 миллиона рублей, на увеличение площади лесовосстановления – 16,75 миллиона рублей.
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Хабаровский крайОбществоХабаровский крайХабаровский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Челябинский тракторный заводМихаил Дегтярев
 
 
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