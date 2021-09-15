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В России вырос срок ожидания нового автомобиля у дилеров, пишут СМИ
В России вырос срок ожидания нового автомобиля у дилеров, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2021
В России вырос срок ожидания нового автомобиля у дилеров, пишут СМИ
Срок ожидания новых автомобилей классов В и С у дилеров в России вырос на месяц-полтора с начала 2021 года, что заставляет покупателей идти на рынок машин с... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:01
2021-09-15T10:04
авилон
авто
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Срок ожидания новых автомобилей классов В и С у дилеров в России вырос на месяц-полтора с начала 2021 года, что заставляет покупателей идти на рынок машин с пробегом, а не брать те модели, которые есть, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на опрошенных автодилеров.По словам операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, срок ожидания машин массового сегмента (классов B и С) с начала этого года вырос на месяц-полтора.Модели, которые произведены, уже есть в цепочке поставок, однако они не отгружаются из-за некомплектности, добавил Терлюкевич. Как поясняют "Ведомости", речь идет о нехватке микрочипов. Из-за образовавшегося дефицита автоконцерны вынуждены либо сократить производство, либо остановить конвейеры, что и отражается на поставках дилерам, пишет газета.Покупатель старается не ждать, он либо берет то, что есть в наличии, либо смотрит автомобили с пробегом, уточняет основатель и гендиректор "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев. Представитель "Авито авто" рассказал изданию, что дефицит новых автомобилей заставляет клиентов обращать внимание на рынок подержанных машин, из-за чего их средняя стоимость за год выросла на 19% и составила в первой половине года 330 тысяч рублей."В 2021 году средняя скорость продажи трехлеток на вторичном рынке увеличилась практически в 2 раза, а общее количество сделок с этими машинами за январь–август 2021 года выросло на 23% относительно аналогичного периода прошлого года", - добавил представитель "Дром.ру".До конца этого года ситуация со сроками поставок и дефицитом машин не изменится, а многое будет зависеть оттого, как будут решаться проблемы с нехваткой полупроводников, рассказал газете Гуляев из "Авилона".
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авилон , авто, россия
09:01 15.09.2021 (обновлено: 10:04 15.09.2021)
 
В России вырос срок ожидания нового автомобиля у дилеров, пишут СМИ

"Ведомости": срок ожидания нового автомобиля у дилеров увеличился минимум на 1,5 месяца

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители автосалона в Москве осматривают автомобиль
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Срок ожидания новых автомобилей классов В и С у дилеров в России вырос на месяц-полтора с начала 2021 года, что заставляет покупателей идти на рынок машин с пробегом, а не брать те модели, которые есть, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на опрошенных автодилеров.
По словам операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, срок ожидания машин массового сегмента (классов B и С) с начала этого года вырос на месяц-полтора.
"На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 год. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита", - приводит издание слова гендиректора "Автоспеццентра" Андрея Терлюкевича.
Модели, которые произведены, уже есть в цепочке поставок, однако они не отгружаются из-за некомплектности, добавил Терлюкевич. Как поясняют "Ведомости", речь идет о нехватке микрочипов. Из-за образовавшегося дефицита автоконцерны вынуждены либо сократить производство, либо остановить конвейеры, что и отражается на поставках дилерам, пишет газета.
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Покупатель старается не ждать, он либо берет то, что есть в наличии, либо смотрит автомобили с пробегом, уточняет основатель и гендиректор "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев. Представитель "Авито авто" рассказал изданию, что дефицит новых автомобилей заставляет клиентов обращать внимание на рынок подержанных машин, из-за чего их средняя стоимость за год выросла на 19% и составила в первой половине года 330 тысяч рублей.
"В 2021 году средняя скорость продажи трехлеток на вторичном рынке увеличилась практически в 2 раза, а общее количество сделок с этими машинами за январь–август 2021 года выросло на 23% относительно аналогичного периода прошлого года", - добавил представитель "Дром.ру".
До конца этого года ситуация со сроками поставок и дефицитом машин не изменится, а многое будет зависеть оттого, как будут решаться проблемы с нехваткой полупроводников, рассказал газете Гуляев из "Авилона".
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