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В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса
В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса - РИА Новости, 15.09.2021
В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса
Прокуратура проверяет информацию о том, что школьницу, которой не хватило денег на билет, высадили из автобуса в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:50
2021-09-15T14:50
2021-09-15T14:50
происшествия
нижегородская область
владимир путин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что школьницу, которой не хватило денег на билет, высадили из автобуса в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Дзержинске кондуктор высадила девочку из автобуса из-за того, что той не хватило 5 рублей на проезд."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщению СМИ о высадке ребенка из автобуса... Предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Двадцатого апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749823589.html
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происшествия, нижегородская область, владимир путин, россия
В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса
Нижегородская прокуратура проверит, почему девочку без денег высадили из автобуса