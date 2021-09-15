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В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса

В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса - РИА Новости, 15.09.2021

В Дзержинске проверят, почему девочку без денег высадили из автобуса

Прокуратура проверяет информацию о том, что школьницу, которой не хватило денег на билет, высадили из автобуса в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:50

2021-09-15T14:50

2021-09-15T14:50

происшествия

нижегородская область

владимир путин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что школьницу, которой не хватило денег на билет, высадили из автобуса в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Дзержинске кондуктор высадила девочку из автобуса из-за того, что той не хватило 5 рублей на проезд."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщению СМИ о высадке ребенка из автобуса... Предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Двадцатого апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749823589.html

нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, владимир путин, россия