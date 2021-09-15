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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/ataki-1750174357.html
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2021
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД
Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:15
2021-09-15T15:26
выборы в государственную думу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
выборы в государственную думу
мария захарова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.МИД РФ позже заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, выборы в государственную думу, мария захарова
15:15 15.09.2021 (обновлено: 15:26 15.09.2021)
 
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД

Захарова: Запад продолжит информационные атаки перед выборами, в Москве к этому готовы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 09:44Выборы в Государственную думу
Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными
Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.
МИД РФ позже заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД
 
Выборы в Государственную думуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВыборы в Государственную думуМария Захарова
 
 
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