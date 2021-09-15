https://ria.ru/20210915/ataki-1750174357.html

Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД

Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2021

Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД

Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:15

2021-09-15T15:15

2021-09-15T15:26

выборы в государственную думу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

выборы в государственную думу

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_961add0e119d8f068a7cb3a1a658eae1.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.МИД РФ позже заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.

https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html

https://ria.ru/20210729/voyny-1743495886.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, выборы в государственную думу, мария захарова