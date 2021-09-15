https://ria.ru/20210915/ataki-1750174357.html
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2021
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД
Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:15
2021-09-15T15:15
2021-09-15T15:26
выборы в государственную думу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
выборы в государственную думу
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_961add0e119d8f068a7cb3a1a658eae1.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад продолжит информационные атаки на Россию в преддверии выборов, Москва к этому готова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.МИД РФ позже заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html
https://ria.ru/20210729/voyny-1743495886.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_9ca82cd22d7297e93edbb43c4245cfde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, выборы в государственную думу, мария захарова
15:15 15.09.2021 (обновлено: 15:26 15.09.2021)
Москва готова к информационным атакам Запада перед выборами, заявили в МИД
Захарова: Запад продолжит информационные атаки перед выборами, в Москве к этому готовы