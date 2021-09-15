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Мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново, арестовали
Мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново, арестовали - РИА Новости, 15.09.2021
Мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново, арестовали
Суд арестовал двух мигрантов, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Ольга РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:49
2021-09-15T23:48
происшествия
сергиев посад
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
ольга врадий
россия
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд арестовал двух мигрантов, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Ольга Врадий.О такой мере пресечения для них просил следователь.Фигурантов дела уже допросили, у них взяли биологические образцы. В рамках расследования проведут судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую и психолого-психиатрическую экспертизы."В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории России, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан", — заключила Врадий.В понедельник в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.Подозреваемые работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", где и жили.После ЧП до 300 жителей деревни Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где жили гастарбайтеры — работники одного из предприятий. Здание взяли под охрану и вывезли на автобусах всех жильцов.Как уточнили местные власти, обвиняемые в убийстве пенсионерки не имели к этому общежитию и компании, которая его устроила, никакого отношения.
https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
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Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
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происшествия, сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), александр бастрыкин, ольга врадий, россия, бужаниново (деревня)
18:49 15.09.2021 (обновлено: 23:48 15.09.2021)
 
Мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново, арестовали

СК арестовал двух мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново

© ГСУ СК России по Московской областиВ Сергиевом-Посаде арестованы двое мужчин, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Кадр видео
В Сергиевом-Посаде арестованы двое мужчин, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Кадр видео
© ГСУ СК России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд арестовал двух мигрантов, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Ольга Врадий.
О такой мере пресечения для них просил следователь.
Фигурантов дела уже допросили, у них взяли биологические образцы. В рамках расследования проведут судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
"В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории России, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан", — заключила Врадий.
В понедельник в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.
Подозреваемые работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", где и жили.
После ЧП до 300 жителей деревни Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где жили гастарбайтеры — работники одного из предприятий. Здание взяли под охрану и вывезли на автобусах всех жильцов.
Как уточнили местные власти, обвиняемые в убийстве пенсионерки не имели к этому общежитию и компании, которая его устроила, никакого отношения.
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ПроисшествияСергиев ПосадСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Александр БастрыкинОльга ВрадийРоссияБужаниново (деревня)
 
 
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