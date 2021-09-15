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Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми
Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми - РИА Новости, 15.09.2021
Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми
Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:17
2021-09-15T17:17
происшествия
китай
москва
игорь трунов
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрев материалы дела, Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Материалы направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд города Москвы", - сказали в пресс-службе.Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами также являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, домашний арест которой Мосгорсуд отменил в августе, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.О громком деле о торговле детьми от суррогатных матерей стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html
https://ria.ru/20210226/sud-1599184045.html
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происшествия, китай, москва, игорь трунов, россия
17:17 15.09.2021
 
Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми

Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники, обвиняемого в торговле детьми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрев материалы дела, Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Материалы направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд города Москвы", - сказали в пресс-службе.
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31 мая, 13:27
Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело
Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами также являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, домашний арест которой Мосгорсуд отменил в августе, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.
О громком деле о торговле детьми от суррогатных матерей стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.
Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 22:10
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