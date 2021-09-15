https://ria.ru/20210915/arest-1750201194.html

Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми

Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми - РИА Новости, 15.09.2021

Суд отменил домашний арест еще одному фигуранту дела о торговле детьми

Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:17

2021-09-15T17:17

2021-09-15T17:17

происшествия

китай

москва

игорь трунов

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест учредителя клиники Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрев материалы дела, Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Материалы направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд города Москвы", - сказали в пресс-службе.Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами также являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, домашний арест которой Мосгорсуд отменил в августе, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.О громком деле о торговле детьми от суррогатных матерей стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.

https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html

https://ria.ru/20210226/sud-1599184045.html

китай

москва

россия

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происшествия, китай, москва, игорь трунов, россия