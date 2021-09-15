Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/apple-1750117937.html
Тринадцатый. Каким оказался новый iPhone
Тринадцатый. Каким оказался новый iPhone - РИА Новости, 15.09.2021
Тринадцатый. Каким оказался новый iPhone
Apple представила линейку iPhone 13 с усовершенствованной камерой, улучшенным экраном и быстрым процессором, умные часы и очередное поколение планшетов iPad... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:29
2021-09-15T13:23
фото
технологии
калифорния
apple iphone
презентация новых моделей iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750111937_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0954d521ddb00bc7dc39587f8706cac5.jpg
Apple представила линейку iPhone 13 с усовершенствованной камерой, улучшенным экраном и быстрым процессором, умные часы и очередное поколение планшетов iPad. "Яблочные" новинки — в фотоленте Ria.ru.
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750111937_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40b361d059f60f96ff5cf33122e9a790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, технологии, калифорния, apple iphone, презентация новых моделей iphone
12:29 15.09.2021 (обновлено: 13:23 15.09.2021)
 

Тринадцатый. Каким оказался новый iPhone

Читать ria.ru в
Apple представила линейку iPhone 13 с усовершенствованной камерой, улучшенным экраном и быстрым процессором, умные часы и очередное поколение планшетов iPad. "Яблочные" новинки — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc

Долгожданные iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max показали на традиционной осенней презентации в Купертино. Новинки работают на высокопроизводительном процессоре Apple Bionic A15 и получили более мощную батарею.

Презентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
1 из 10

Долгожданные iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max показали на традиционной осенней презентации в Купертино. Новинки работают на высокопроизводительном процессоре Apple Bionic A15 и получили более мощную батарею.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
© AP Photo / Jae C. Hong

Одним из главных дизайнерских нововведений стал уменьшенный экранный вырез при сохранении прежней диагонали экранов. Pro-версии оснастили OLED-дисплеями с частотой обновления 120 герц.

Новые IPhone 13
2 из 10

Одним из главных дизайнерских нововведений стал уменьшенный экранный вырез при сохранении прежней диагонали экранов. Pro-версии оснастили OLED-дисплеями с частотой обновления 120 герц.

© AP Photo / Jae C. Hong
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc

В iPhone теперь еще больше памяти: даже младшие модели могут похвастаться как минимум 128 гигабайтами. Впервые появится версия с накопителем в терабайт.

Презентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
3 из 10

В iPhone теперь еще больше памяти: даже младшие модели могут похвастаться как минимум 128 гигабайтами. Впервые появится версия с накопителем в терабайт.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc

Видимые улучшения коснулись камер. Стабилизация со сдвигом матрицы позволяет делать четкие снимки в любой ситуации, а режим видеосъемки "киноэффект" автоматически смещает фокус с объекта на объект.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
4 из 10

Видимые улучшения коснулись камер. Стабилизация со сдвигом матрицы позволяет делать четкие снимки в любой ситуации, а режим видеосъемки "киноэффект" автоматически смещает фокус с объекта на объект.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc

На презентации показали также обновленные умные часы Apple Watch Series 7 с увеличенным дисплеем retina и тонкой рамкой.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
5 из 10

На презентации показали также обновленные умные часы Apple Watch Series 7 с увеличенным дисплеем retina и тонкой рамкой.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
© AP Photo / Jae C. Hong

В Apple обещают, что новые часы — самые крепкие в истории компании и выдерживают погружение на 50 метров.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
6 из 10

В Apple обещают, что новые часы — самые крепкие в истории компании и выдерживают погружение на 50 метров.

© AP Photo / Jae C. Hong
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc

Новый iPad девятого поколения получил мощный процессор, улучшения коснулись блоков камер и возможностей съемки видео.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
7 из 10

Новый iPad девятого поколения получил мощный процессор, улучшения коснулись блоков камер и возможностей съемки видео.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
© REUTERS / Apple Inc

Эксперты, наблюдавшие за презентацией, оказались разочарованы. По их мнению, новинки не вызвали удивления.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
8 из 10

Эксперты, наблюдавшие за презентацией, оказались разочарованы. По их мнению, новинки не вызвали удивления.

© REUTERS / Apple Inc
© REUTERS / Apple Inc

"Разбудите нас, когда техника Apple догонит конкурентов", — попросил один из авторов The Washington Post.

Презентация продукции Apple в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
9 из 10

"Разбудите нас, когда техника Apple догонит конкурентов", — попросил один из авторов The Washington Post.

© REUTERS / Apple Inc
© REUTERS / Apple Inc

В России заказать новый iPhone можно будет с 22 сентября, минимальная цена составит 69 990 рублей.

Презентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
10 из 10

В России заказать новый iPhone можно будет с 22 сентября, минимальная цена составит 69 990 рублей.

© REUTERS / Apple Inc
 
ФотоТехнологииКалифорнияApple iPhoneПрезентация новых моделей iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
13:00Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
12:57Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Лента новостейМолния