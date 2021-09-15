Тринадцатый. Каким оказался новый iPhone
Долгожданные iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max показали на традиционной осенней презентации в Купертино. Новинки работают на высокопроизводительном процессоре Apple Bionic A15 и получили более мощную батарею.
Долгожданные iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max показали на традиционной осенней презентации в Купертино. Новинки работают на высокопроизводительном процессоре Apple Bionic A15 и получили более мощную батарею.
Одним из главных дизайнерских нововведений стал уменьшенный экранный вырез при сохранении прежней диагонали экранов. Pro-версии оснастили OLED-дисплеями с частотой обновления 120 герц.
Одним из главных дизайнерских нововведений стал уменьшенный экранный вырез при сохранении прежней диагонали экранов. Pro-версии оснастили OLED-дисплеями с частотой обновления 120 герц.
В iPhone теперь еще больше памяти: даже младшие модели могут похвастаться как минимум 128 гигабайтами. Впервые появится версия с накопителем в терабайт.
В iPhone теперь еще больше памяти: даже младшие модели могут похвастаться как минимум 128 гигабайтами. Впервые появится версия с накопителем в терабайт.
Видимые улучшения коснулись камер. Стабилизация со сдвигом матрицы позволяет делать четкие снимки в любой ситуации, а режим видеосъемки "киноэффект" автоматически смещает фокус с объекта на объект.
Видимые улучшения коснулись камер. Стабилизация со сдвигом матрицы позволяет делать четкие снимки в любой ситуации, а режим видеосъемки "киноэффект" автоматически смещает фокус с объекта на объект.
На презентации показали также обновленные умные часы Apple Watch Series 7 с увеличенным дисплеем retina и тонкой рамкой.
На презентации показали также обновленные умные часы Apple Watch Series 7 с увеличенным дисплеем retina и тонкой рамкой.
В Apple обещают, что новые часы — самые крепкие в истории компании и выдерживают погружение на 50 метров.
В Apple обещают, что новые часы — самые крепкие в истории компании и выдерживают погружение на 50 метров.
Новый iPad девятого поколения получил мощный процессор, улучшения коснулись блоков камер и возможностей съемки видео.
Новый iPad девятого поколения получил мощный процессор, улучшения коснулись блоков камер и возможностей съемки видео.
Эксперты, наблюдавшие за презентацией, оказались разочарованы. По их мнению, новинки не вызвали удивления.
Эксперты, наблюдавшие за презентацией, оказались разочарованы. По их мнению, новинки не вызвали удивления.
"Разбудите нас, когда техника Apple догонит конкурентов", — попросил один из авторов The Washington Post.
"Разбудите нас, когда техника Apple догонит конкурентов", — попросил один из авторов The Washington Post.
В России заказать новый iPhone можно будет с 22 сентября, минимальная цена составит 69 990 рублей.
В России заказать новый iPhone можно будет с 22 сентября, минимальная цена составит 69 990 рублей.