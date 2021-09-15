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Аксенов назвал "дном" известных людей, являющихся кумирами молодежи
Аксенов назвал "дном" известных людей, являющихся кумирами молодежи - РИА Новости, 15.09.2021
Аксенов назвал "дном" известных людей, являющихся кумирами молодежи
Глава Крыма Сергей Аксенов считает тренд доверия российской молодежи блогерам и артистам шоу-бизнеса неправильным, так как эти люди ничего полезного стране не... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:03
2021-09-15T23:17
общество
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает тренд доверия российской молодежи блогерам и артистам шоу-бизнеса неправильным, так как эти люди ничего полезного стране не приносят.Исполнитель Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи, сообщили ранее СМИ со ссылкой на результаты исследования компании Romir Influence Ranking. На втором месте после Моргенштерна расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин."Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым 24".По мнению главы республики, популярным у молодежи сейчас является вопрос быстрого заработка."Суть в том, что на поток поставлена пропаганда быстрого заработка. Показал какую-то часть тела, матом высказался – все, сразу получаешь массу просмотров, деньги. Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров – сегодня основной вопрос", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20210913/spch-1749908727.html
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общество, сергей аксенов (политик), россия
22:03 15.09.2021 (обновлено: 23:17 15.09.2021)
 
Аксенов назвал "дном" известных людей, являющихся кумирами молодежи

Глава Крыма Аксенов: в рейтинг доверяя молодежи вошло "самое дно"

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает тренд доверия российской молодежи блогерам и артистам шоу-бизнеса неправильным, так как эти люди ничего полезного стране не приносят.
Исполнитель Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи, сообщили ранее СМИ со ссылкой на результаты исследования компании Romir Influence Ranking. На втором месте после Моргенштерна расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин.
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"Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым 24".
По мнению главы республики, популярным у молодежи сейчас является вопрос быстрого заработка.
"Суть в том, что на поток поставлена пропаганда быстрого заработка. Показал какую-то часть тела, матом высказался – все, сразу получаешь массу просмотров, деньги. Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров – сегодня основной вопрос", - сказал Аксенов.
Рэпер Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Моргенштерн матом ответил на вопрос о принадлежности Крыма
 
ОбществоСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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