https://ria.ru/20210915/aksenov-1750142822.html

Аксенов прокомментировал слухи об отставке

Аксенов прокомментировал слухи об отставке - РИА Новости, 15.09.2021

Аксенов прокомментировал слухи об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается покидать свой пост, опровергнув слухи о своей отставке, которые, по его словам, появляются "каждую неделю,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:36

2021-09-15T12:36

2021-09-15T12:36

политика

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается покидать свой пост, опровергнув слухи о своей отставке, которые, по его словам, появляются "каждую неделю, это нормальный процесс".Отвечая на вопрос в эфире канала "Россия 24", на какую должность он собирается переходить, в связи со слухами об отставке. "Я куда (собрался переходить – ред.)?". "Сложно сказать, я никуда не собирался точно. У меня всегда два варианта: пойти по решению главы государства, соответственно, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, соответственно, если это признают крымчане", - сказал Аксенов."Вот вся ситуация. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан. У меня других здесь целей нет. А "снимают" меня (с должности) каждую неделю, это нормальный процесс. Я не помню, чтобы у меня хоть один месяц был, где меня не "сняли" и не "назначили" на какую-нибудь должность", - добавил он.

https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей аксенов (политик)