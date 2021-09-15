https://ria.ru/20210915/aksenov-1750142822.html
Аксенов прокомментировал слухи об отставке
Аксенов прокомментировал слухи об отставке - РИА Новости, 15.09.2021
Аксенов прокомментировал слухи об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается покидать свой пост, опровергнув слухи о своей отставке, которые, по его словам, появляются "каждую неделю,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:36
2021-09-15T12:36
2021-09-15T12:36
политика
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается покидать свой пост, опровергнув слухи о своей отставке, которые, по его словам, появляются "каждую неделю, это нормальный процесс".Отвечая на вопрос в эфире канала "Россия 24", на какую должность он собирается переходить, в связи со слухами об отставке. "Я куда (собрался переходить – ред.)?". "Сложно сказать, я никуда не собирался точно. У меня всегда два варианта: пойти по решению главы государства, соответственно, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, соответственно, если это признают крымчане", - сказал Аксенов."Вот вся ситуация. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан. У меня других здесь целей нет. А "снимают" меня (с должности) каждую неделю, это нормальный процесс. Я не помню, чтобы у меня хоть один месяц был, где меня не "сняли" и не "назначили" на какую-нибудь должность", - добавил он.
https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html
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политика, сергей аксенов (политик)
Аксенов прокомментировал слухи об отставке
Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о своей отставке: меня "снимают" каждую неделю