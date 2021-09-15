https://ria.ru/20210915/agent-1750174912.html
Глава Крыма назвал лидера "Меджлиса"* агентом иностранных спецслужб
Глава Крыма назвал лидера "Меджлиса"* агентом иностранных спецслужб - РИА Новости, 15.09.2021
Глава Крыма назвал лидера "Меджлиса"* агентом иностранных спецслужб
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал агентом иностранных спецслужб первого заместителя руководителя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Наримана... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:18
2021-09-15T15:18
2021-09-15T15:18
в мире
украина
симферополь
меджлис крымскотатарского народа
сергей аксенов (политик)
нариман джелял
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал агентом иностранных спецслужб первого заместителя руководителя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем.Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму, один из них - Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет."Это агент "Меджлиса"*, агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено", - сказал Аксенов, отвечая в эфире телеканала "России 24" на вопрос, кто такой Нариман Джелялов.По его словам, задачи диверсанты получали от главного управления разведки Украины. "А главное управление разведки Украины задание из Вашингтона получало. Тут все взаимосвязано", - подчеркнул Аксенов.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210915/fsb-1750160725.html
https://ria.ru/20210913/krym-1749805099.html
украина
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, симферополь, меджлис крымскотатарского народа, сергей аксенов (политик), нариман джелял, россия
Глава Крыма назвал лидера "Меджлиса"* агентом иностранных спецслужб
Глава Крыма Аксенов назвал лидера "Меджлиса"* Джелялова агентом иностранных спецслужб