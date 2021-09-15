https://ria.ru/20210915/afganistan-1750229841.html

Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник

Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2021

Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник

Члены движения "Талибан"* убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:52

2021-09-15T19:52

2021-09-15T19:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

герат (провинция)

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg

КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам, сообщил источник РИА Новости.Ранее движение "Талибан"* обещало амнистию всем, кто был лоялен предыдущим властям и работал на них, в том числе военным. Но, как сообщала газета Wall Street Journal, военные, несмотря на обещанную талибами амнистию, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных, многие из них покинули страну. Представитель талибов Забиулла Муджахид также заверял афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, что им ничего не грозит.По информации источника, талибы сначала выселили из жилья, а затем убили прошлой ночью бывшего офицера афганских ВВС Залмая Ачакзая в провинции Герат.Кроме того, источник агентства сообщил, что в провинции Нангархар на востоке страны талибами были убиты мальчик и женщина, они погибли в результате стрельбы боевиков.Сообщается, что талибы пока не подтверждают эту информацию, но несколько из них были задержаны жителями и переданы местным властям. Губернатор провинции Нангархар объявил о начале расследования убийства мальчика и женщины в результате стрельбы.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html

https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html

афганистан

герат (провинция)

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, герат (провинция), кабул