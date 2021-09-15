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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210915/afganistan-1750229841.html
Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник
Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2021
Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник
Члены движения "Талибан"* убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:52
2021-09-15T19:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
герат (провинция)
кабул
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КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам, сообщил источник РИА Новости.Ранее движение "Талибан"* обещало амнистию всем, кто был лоялен предыдущим властям и работал на них, в том числе военным. Но, как сообщала газета Wall Street Journal, военные, несмотря на обещанную талибами амнистию, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных, многие из них покинули страну. Представитель талибов Забиулла Муджахид также заверял афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, что им ничего не грозит.По информации источника, талибы сначала выселили из жилья, а затем убили прошлой ночью бывшего офицера афганских ВВС Залмая Ачакзая в провинции Герат.Кроме того, источник агентства сообщил, что в провинции Нангархар на востоке страны талибами были убиты мальчик и женщина, они погибли в результате стрельбы боевиков.Сообщается, что талибы пока не подтверждают эту информацию, но несколько из них были задержаны жителями и переданы местным властям. Губернатор провинции Нангархар объявил о начале расследования убийства мальчика и женщины в результате стрельбы.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html
https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html
афганистан
герат (провинция)
кабул
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в мире, афганистан, герат (провинция), кабул
19:52 15.09.2021
 
Талибы убили бывшего офицера BBC Афганистана, сообщил источник

Источник: талибы убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещанную амнистию

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам, сообщил источник РИА Новости.
Ранее движение "Талибан"* обещало амнистию всем, кто был лоялен предыдущим властям и работал на них, в том числе военным. Но, как сообщала газета Wall Street Journal, военные, несмотря на обещанную талибами амнистию, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных, многие из них покинули страну. Представитель талибов Забиулла Муджахид также заверял афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, что им ничего не грозит.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 07:02
Талибы убили 16 афганских солдат и полицейских, сообщил источник
По информации источника, талибы сначала выселили из жилья, а затем убили прошлой ночью бывшего офицера афганских ВВС Залмая Ачакзая в провинции Герат.
Кроме того, источник агентства сообщил, что в провинции Нангархар на востоке страны талибами были убиты мальчик и женщина, они погибли в результате стрельбы боевиков.
Сообщается, что талибы пока не подтверждают эту информацию, но несколько из них были задержаны жителями и переданы местным властям. Губернатор провинции Нангархар объявил о начале расследования убийства мальчика и женщины в результате стрельбы.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 10:51Захват власти в Афганистане талибами
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанГерат (провинция)Кабул
 
 
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