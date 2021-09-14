Зюганов поделился впечатлениями от выступлений перед молодежью
Зюганов: выступать перед молодежью удобно и легко, она не отравлена антисоветизмом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Коммунистам удобно и легко выступать перед подрастающим поколением, поскольку оно не заражено антисоветизмом, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Меня очень радует молодежь... Некоторые ее ругают, но среди них нет антисоветизма. Я даже не понимаю, почему: "отравляли" 20-30 лет, а вот у них этого нет. В молодежной аудитории сегодня выступать удобно и легко", - сказал Зюганов на встрече с российскими писателями и другими представителями творческой интеллигенции.
При этом он посетовал на то, что порой молодые россияне демонстрируют критический недостаток общей эрудиции. "Иногда просим назвать полководцев – ну, в лучшем случае Жукова назовут. Но, тем не менее, настроены очень доброжелательно и лояльно", - добавил лидер КПРФ.
Он также обратил внимание на результаты опроса молодежного ТВ-проекта Comedy Club, по которому 50% участников голосования изъявили готовность поддержать на предстоящих выборах КПРФ – больше, чем какую-либо другую партию. "Не знаю, насколько это верно, но 8 тысяч голосовало – это большое представительство", - сказал Зюганов.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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