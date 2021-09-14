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Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд
Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд - РИА Новости, 14.09.2021
Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд
Врачи в преддверии сезона простуд посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, говорится в материалах... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:43
2021-09-14T07:43
общество
осень
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врачи в преддверии сезона простуд посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, говорится в материалах медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Чтобы снизить риск заболеваний в осенний период, терапевт Дмитрий Злобин, педиатр Андрей Кузнецов и диетолог Маргарита Макуха советуют придерживаться нескольких простых правил. Так, для профилактики можно принимать витамин D, который показал себя сильнейшим антиоксидантом и даже обладает антибактериальным эффектом. Другие витамины следует принимать только в том случае, если выявлен их дефицит, а не для профилактики, предупреждают специалисты.Еще одним важным правилом является сбалансированное разнообразное питание. Из овощей, фруктов, морской рыбы организм получает основной объем необходимых витаминов, указывается в сообщении.В преддверии сезона простуд врачи настоятельно рекомендуют ограждать окружающих от табачного дыма, так как он снижает иммунитет, а также призывают не пренебрегать прививками, так как своевременная вакцинация позволит проще перенести заболевание, либо вовсе его избежать в момент "вспышки".Еще специалисты предупреждают о необходимости увлажнять слизистую носа, так она более эффективно обеспечивает защитную функцию, чем сухая. Оптимальная влажность дома - 50%. И, наконец, врачи напоминают, что нужно мыть руки с мылом и соблюдать меры предосторожности. "Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции также по-прежнему может оградить от риска заражения вирусом", - говорится в рекомендациях.
https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html
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общество, осень, москва, здоровье, россия
07:43 14.09.2021
 
Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд

Сервис СберЗдоровье: в сезон простуд нельзя проявлять излишнюю строгость к себе

© Depositphotos / Mladen MitrinovicДевушка с носовым платком
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / Mladen Mitrinovic
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врачи в преддверии сезона простуд посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, говорится в материалах медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Чтобы снизить риск заболеваний в осенний период, терапевт Дмитрий Злобин, педиатр Андрей Кузнецов и диетолог Маргарита Макуха советуют придерживаться нескольких простых правил. Так, для профилактики можно принимать витамин D, который показал себя сильнейшим антиоксидантом и даже обладает антибактериальным эффектом. Другие витамины следует принимать только в том случае, если выявлен их дефицит, а не для профилактики, предупреждают специалисты.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 14:04
Мясников назвал обязательные прививки
Еще одним важным правилом является сбалансированное разнообразное питание. Из овощей, фруктов, морской рыбы организм получает основной объем необходимых витаминов, указывается в сообщении.
В преддверии сезона простуд врачи настоятельно рекомендуют ограждать окружающих от табачного дыма, так как он снижает иммунитет, а также призывают не пренебрегать прививками, так как своевременная вакцинация позволит проще перенести заболевание, либо вовсе его избежать в момент "вспышки".
"Будьте менее требовательны к себе. Низкая температура воздуха, изменение влажности, более короткий световой день - все это может стать причиной пониженных настроения и работоспособности, сонливости, апатии. Поэтому осень - не лучшее время для проявления излишней самодисциплины и строгости по отношению к себе", - указывают также врачи.
Еще специалисты предупреждают о необходимости увлажнять слизистую носа, так она более эффективно обеспечивает защитную функцию, чем сухая. Оптимальная влажность дома - 50%. И, наконец, врачи напоминают, что нужно мыть руки с мылом и соблюдать меры предосторожности. "Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции также по-прежнему может оградить от риска заражения вирусом", - говорится в рекомендациях.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
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