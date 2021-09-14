https://ria.ru/20210914/zdorove-1749944039.html

Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд

Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд - РИА Новости, 14.09.2021

Врачи назвали основные правила в преддверии осеннего сезона простуд

Врачи в преддверии сезона простуд посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, говорится в материалах... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:43

2021-09-14T07:43

2021-09-14T07:43

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врачи в преддверии сезона простуд посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, говорится в материалах медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Чтобы снизить риск заболеваний в осенний период, терапевт Дмитрий Злобин, педиатр Андрей Кузнецов и диетолог Маргарита Макуха советуют придерживаться нескольких простых правил. Так, для профилактики можно принимать витамин D, который показал себя сильнейшим антиоксидантом и даже обладает антибактериальным эффектом. Другие витамины следует принимать только в том случае, если выявлен их дефицит, а не для профилактики, предупреждают специалисты.Еще одним важным правилом является сбалансированное разнообразное питание. Из овощей, фруктов, морской рыбы организм получает основной объем необходимых витаминов, указывается в сообщении.В преддверии сезона простуд врачи настоятельно рекомендуют ограждать окружающих от табачного дыма, так как он снижает иммунитет, а также призывают не пренебрегать прививками, так как своевременная вакцинация позволит проще перенести заболевание, либо вовсе его избежать в момент "вспышки".Еще специалисты предупреждают о необходимости увлажнять слизистую носа, так она более эффективно обеспечивает защитную функцию, чем сухая. Оптимальная влажность дома - 50%. И, наконец, врачи напоминают, что нужно мыть руки с мылом и соблюдать меры предосторожности. "Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции также по-прежнему может оградить от риска заражения вирусом", - говорится в рекомендациях.

https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html

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общество, осень, москва, здоровье, россия