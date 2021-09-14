https://ria.ru/20210914/zavod-1750042191.html

В Тольятти открыли крупный завод по производству металлических дверей

В Тольятти открыли крупный завод по производству металлических дверей - РИА Новости, 14.09.2021

В Тольятти открыли крупный завод по производству металлических дверей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт крупному производству металлических дверей в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:46

2021-09-14T16:46

2021-09-14T16:47

экономика

европа

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт крупному производству металлических дверей в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 14 сентября, состоялось торжественное открытие завода "Феррони" в Тольятти. Старт самому крупному производству металлических дверей в России и в Европе дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, масштабный инвестиционный проект по производству дверей был реализован на территории бывшего завода "АвтоВАЗагрегат", фактически не функционирующего с 2015 года. Строительство завода "Феррони Тольятти" началось в декабре 2019 года и осуществлялось при поддержке Сбербанка. На предприятии создано 1,5 тысячи рабочих мест. Ожидается, что в этом году на заводе "Феррони" будет произведено товарной продукции на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей."Когда-то заброшенное предприятие "АвтоВАЗагрегата" сегодня получило новую жизнь. Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.Учредитель ООО "Феррони Тольятти" Евгений Кузнецов отметил поддержку, которая была оказана командой регионального правительства во главе с губернатором на всех этапах реализации проекта. "Спасибо правительству Самарской области: та команда Самарской области, которую собрал Дмитрий Игоревич, достойна уважения. На каждую нашу просьбу была реакция. Мы работаем во всех 85 регионах России и можем с уверенностью сказать: такой поддержки, такой помощи не было нигде", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.Группа компаний "Феррони" занимает первое место в России, СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства входных металлических дверей, и является крупнейшим экспортером из России, поставляя продукцию более чем в 42 страны мира. Ассортимент составляет более 250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометрическими замками. Компания, имеющая три завода, 25 филиалов в городах России и три представительства за рубежом, с объемом производства 11,5 тысячи дверей в сутки, также является партнером технопарка "Сколково" и технопарка "Жигулевская долина" в области инновационных разработок.

https://ria.ru/20210913/vetroelektrostantsiya-1749897598.html

https://ria.ru/20210827/mediki-1747588389.html

https://ria.ru/20210730/proizvodstvo-1743661549.html

европа

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, самарская область, дмитрий азаров, сколково, снг, сбербанк россии, россия