16:46 14.09.2021 (обновлено: 16:47 14.09.2021)
В Тольятти открыли крупный завод по производству металлических дверей
Губернатор Самарской области Азаров дал старт производству металлических дверей в Тольятти
© Фото предоставлено правительством Самарсклй областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт крупному производству металлических дверей в Тольятти
© Фото предоставлено правительством Самарсклй области
САМАРА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт крупному производству металлических дверей в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 14 сентября, состоялось торжественное открытие завода "Феррони" в Тольятти. Старт самому крупному производству металлических дверей в России и в Европе дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
13 сентября, 17:42Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области
По информации пресс-службы, масштабный инвестиционный проект по производству дверей был реализован на территории бывшего завода "АвтоВАЗагрегат", фактически не функционирующего с 2015 года. Строительство завода "Феррони Тольятти" началось в декабре 2019 года и осуществлялось при поддержке Сбербанка. На предприятии создано 1,5 тысячи рабочих мест. Ожидается, что в этом году на заводе "Феррони" будет произведено товарной продукции на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей.
"Когда-то заброшенное предприятие "АвтоВАЗагрегата" сегодня получило новую жизнь. Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.
Учредитель ООО "Феррони Тольятти" Евгений Кузнецов отметил поддержку, которая была оказана командой регионального правительства во главе с губернатором на всех этапах реализации проекта. "Спасибо правительству Самарской области: та команда Самарской области, которую собрал Дмитрий Игоревич, достойна уважения. На каждую нашу просьбу была реакция. Мы работаем во всех 85 регионах России и можем с уверенностью сказать: такой поддержки, такой помощи не было нигде", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Группа компаний "Феррони" занимает первое место в России, СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства входных металлических дверей, и является крупнейшим экспортером из России, поставляя продукцию более чем в 42 страны мира. Ассортимент составляет более 250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометрическими замками. Компания, имеющая три завода, 25 филиалов в городах России и три представительства за рубежом, с объемом производства 11,5 тысячи дверей в сутки, также является партнером технопарка "Сколково" и технопарка "Жигулевская долина" в области инновационных разработок.