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Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти
Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти - РИА Новости, 14.09.2021
Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:31
2021-09-14T14:38
экономика
технологии
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 14 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству нового высокотехнологичного производства в Тольятти. Завод по производству плавленых сыров московской компании "Карат" начнет выпускать продукцию уже в 2023 году", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год. На предприятии запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Это, по данным пресс-службы, повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появление целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО "Карат-Тольятти" в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.Площадь производственного комплекса составит почти 27,5 тысячи квадратных метров. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием. Общий объем инвестиций в строительство предприятия в Тольятти превысит 10 миллиардов рублей, планируется создать 574 современных рабочих места."Самарская область укрепляет свои позиции как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что благодаря системной работе правительства региона во главе с губернатором "Карат" получил статус резидента ТОСЭР "Тольятти" и связанные с этим налоговые льготы, власти также заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, и обеспечили полное сопровождение проекта через Агентство по привлечению инвестиций Самарской области."Уверен, что реализация этого проекта поможет развитию региона и поднимет на более высокую планку имидж российской молочной промышленности. Спасибо большое за ту поддержку, ту помощь, которую мы получаем. Отдельные слова благодарности - за оказанное нам доверие, приглашение к реализации инвестиционного проекта в Самарской области", – приводит слова генерального директора "Карата" Евгения Гребнева пресс-служба.
https://ria.ru/20210913/samara-1749924365.html
https://ria.ru/20210913/vetroelektrostantsiya-1749897598.html
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экономика, технологии, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, россия
14:31 14.09.2021 (обновлено: 14:38 14.09.2021)
 
Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти

Губернатор Азаров дал старт строительству завода по производству сыров "Карат" в Тольятти

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник дал старт строительству завода по производству сыров в Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 14 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству нового высокотехнологичного производства в Тольятти. Завод по производству плавленых сыров московской компании "Карат" начнет выпускать продукцию уже в 2023 году", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год. На предприятии запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Это, по данным пресс-службы, повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появление целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО "Карат-Тольятти" в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.
Площадь производственного комплекса составит почти 27,5 тысячи квадратных метров. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием. Общий объем инвестиций в строительство предприятия в Тольятти превысит 10 миллиардов рублей, планируется создать 574 современных рабочих места.
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Азаров дал старт строительству ветроэлектростанций в Самарской области
"Самарская область укрепляет свои позиции как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона", – цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что благодаря системной работе правительства региона во главе с губернатором "Карат" получил статус резидента ТОСЭР "Тольятти" и связанные с этим налоговые льготы, власти также заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, и обеспечили полное сопровождение проекта через Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.
"Уверен, что реализация этого проекта поможет развитию региона и поднимет на более высокую планку имидж российской молочной промышленности. Спасибо большое за ту поддержку, ту помощь, которую мы получаем. Отдельные слова благодарности - за оказанное нам доверие, приглашение к реализации инвестиционного проекта в Самарской области", – приводит слова генерального директора "Карата" Евгения Гребнева пресс-служба.
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ЭкономикаТехнологииТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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