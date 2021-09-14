https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Россияне назвали желаемый размер зарплаты - РИА Новости, 14.09.2021

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей - такой суммы им достаточно для комфортной жизни, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:12

2021-09-14T06:12

2021-09-14T06:13

общество

зарплата

москва

синергия

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей - такой суммы им достаточно для комфортной жизни, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что примерно для 16,8% россиян желаемый уровень заработной платы достигает 120-150 тысяч, а для 11,4% – от 150 до 200 тысяч рублей. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) считает приемлемой зарплату более чем в 200 тысяч рублей.Самые большие траты россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жильё и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру.При этом меньше всего на общем фоне респонденты тратят на еду вне дома, а также алкогольные напитки и сигареты.Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210824/zarplata-1746962401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, зарплата, москва, синергия, россия