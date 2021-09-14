https://ria.ru/20210914/xiaomi-1750039698.html

Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов

Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов - РИА Новости, 14.09.2021

Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов

Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, работа которых была ранее приостановлена в ряде стран и регионов, сообщает китайское издание Global... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:28

2021-09-14T16:28

2021-09-14T16:53

технологии

в мире

китай

xiaomi inc

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, работа которых была ранее приостановлена в ряде стран и регионов, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителя компании.Как отметили в компании, блокировки не были направлены против каких-либо стран или регионов, а осуществлялись на рынках, где Xiaomi официально не присутствует - чтобы предотвратить контрабанду. В компании уточнили, что блокировка смартфонов была временной - на период расследования возможной контрабанды продукции. Все смартфоны уже разблокированы."Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы", - приводит издание слова представителя Xiaomi.Ранее форум XDA-developers информировал, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема, по данным сайта, коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи якобы видят на экране сообщение, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.Позже РИА Новости в пресс-службе Xiaomi сообщили, что компания не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ. Представители нескольких сервисных центров и пользователи смартфонов фирмы в Крыму говорили РИА Новости, что не сталкивались с такой проблемой.

https://ria.ru/20210911/xiaomi-1749681693.html

https://ria.ru/20210906/xiaomi-1748841494.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, в мире, китай, xiaomi inc