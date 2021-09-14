https://ria.ru/20210914/xiaomi-1750039698.html
Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов
Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов - РИА Новости, 14.09.2021
Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов
Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, работа которых была ранее приостановлена в ряде стран и регионов, сообщает китайское издание Global... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:28
2021-09-14T16:28
2021-09-14T16:53
технологии
в мире
китай
xiaomi inc
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, работа которых была ранее приостановлена в ряде стран и регионов, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителя компании.Как отметили в компании, блокировки не были направлены против каких-либо стран или регионов, а осуществлялись на рынках, где Xiaomi официально не присутствует - чтобы предотвратить контрабанду. В компании уточнили, что блокировка смартфонов была временной - на период расследования возможной контрабанды продукции. Все смартфоны уже разблокированы."Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы", - приводит издание слова представителя Xiaomi.Ранее форум XDA-developers информировал, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема, по данным сайта, коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи якобы видят на экране сообщение, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.Позже РИА Новости в пресс-службе Xiaomi сообщили, что компания не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ. Представители нескольких сервисных центров и пользователи смартфонов фирмы в Крыму говорили РИА Новости, что не сталкивались с такой проблемой.
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технологии, в мире, китай, xiaomi inc
16:28 14.09.2021 (обновлено: 16:53 14.09.2021)
Xiaomi сняла блокировку со всех "замороженных" ранее смартфонов
Global Times: Xiaomi заявила о снятии блокировки со всех "замороженных" ранее смартфонов
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi
разблокировала все смартфоны, работа которых была ранее приостановлена в ряде стран и регионов, сообщает китайское издание Global Times
со ссылкой на представителя компании.
Как отметили в компании, блокировки не были направлены против каких-либо стран или регионов, а осуществлялись на рынках, где Xiaomi официально не присутствует - чтобы предотвратить контрабанду. В компании уточнили, что блокировка смартфонов была временной - на период расследования возможной контрабанды продукции. Все смартфоны уже разблокированы.
"Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы", - приводит издание слова представителя Xiaomi.
Ранее форум XDA-developers информировал, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема, по данным сайта, коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи якобы видят на экране сообщение, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.
Позже РИА Новости в пресс-службе Xiaomi сообщили, что компания не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ. Представители нескольких сервисных центров и пользователи смартфонов фирмы в Крыму говорили РИА Новости, что не сталкивались с такой проблемой.