https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749537331.html

Обзор Xiaomi Mi 11: cмартфон из Китая по цене iPhone

Обзор Xiaomi Mi 11: cмартфон из Китая по цене iPhone - РИА Новости, 14.09.2021

Обзор Xiaomi Mi 11: cмартфон из Китая по цене iPhone

Бренд Xiaomi в этом году пошел на небывалый эксперимент, предложив на российском рынке дорогой смартфон, цена которого отпугнет даже фаната. О том, что собой... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:00

2021-09-14T16:56

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Бренд Xiaomi в этом году пошел на небывалый эксперимент, предложив на российском рынке дорогой смартфон, цена которого отпугнет даже фаната. О том, что собой представляет флагманский Xiaomi Mi 11, — в материале РИА Новости.ДизайнВопреки моде в Xiaomi не стали экономить на материалах для флагмана: в основе алюминиевая рамка, передняя панель — из сверхпрочного стекла Gorilla Glass Victus, задняя — матовое Gorilla Glass 5. Еще есть версия с задником из "кожи молодого дерматина", но до России она так и не добралась.Внешний вид смартфона заметно оживляет блок основной камеры — дизайнеры Xiaomi постарались выделиться на фоне конкурентов, вписав сенсоры в овал и квадрат. На правом торце — качелька громкости и кнопка питания. Снизу — мультимедийный динамик, порт USB-C и лоток для двух сим-карт. А вот с eSIM даже флагман Xiaomi так и не научился работать. На верхнем торце расположились инфракрасный датчик для управления бытовой техникой и мультимедийный динамик с многообещающей надписью Harman Kardon.И да, Xiaomi не сертифицировала в Mi 11 пылевлагозащиту — поклонники бренда считают, что заветное IP68 в характеристиках не указали лишь ради экономии. Но лучше это не проверять, гарантия на купание не распространяется.ЭкранПо заветам Android-флагманов у стекла дисплея причудливая геометрия — покатые боковые грани должны сделать свайпы легче и удобнее. Практичность этого решения под вопросом, ведь даже безобидное падение может обернуться дорогостоящим ремонтом, а нормальное защитное стекло сюда не наклеить.Характеристики AMOLED-матрицы диагональю 6,81: максимальные: разрешение — 3200 х 1440 точек (которое можно снижать до FHD+), частота обновления изображения — 120 Гц, дискретизация сенсорного слоя — на уровне 480 Гц. Яркость вплоть до 1500 нит позволяет пользоваться смартфоном даже под прямыми лучами солнца. Есть и DC Dimming, ослабляющий неизбежное для подобных матриц мерцание.Производительность и интерфейсыТак уж вышло, что Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон с платформой Snapdragon 888. Но то, что должно быть достоинством, в первые месяцы продаж оказалось разочарованием. Система охлаждения попросту не справлялась с горячей платформой.После череды обновлений программного обеспечения ситуация улучшилась: Throttling Test демонстрирует, что смартфон хоть и довольно быстро сбрасывает рабочую частоту, но просадки производительности не столь драматичны.На практике смартфон часто проявляет горячий нрав — 15-минутная игровая сессия в Genshin Impact заставляет экран понижать яркость, а верхняя часть ощутимо нагревается. Но производительности хватает, платформа обеспечивает запас по мощности даже в самых ресурсоемких задачах на несколько лет вперед.Вот что действительно хорошо в Xiaomi Mi 11, так это накопитель UFS 3.1 и оперативная память LPDDR5 — высокоскоростные интерфейсы моментально устанавливают и запускают приложения. На российском рынке доступна лишь версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.Еще одна особенность — работающий в России 5G. Это один из немногих смартфонов, с которым можно в тестовых зонах операторов в Москве и Санкт-Петербурге ощутить все прелести сетей пятого поколения. Естественно, что и с другими коммуникациями полный порядок и даже больше — например, по Bluetooth версии 5.2 предусмотрено одновременное подключение двух пар наушников.КамераНабор камер не выглядит флагманским. И понятно почему — выдающиеся фотовозможности достались Mi 11 Ultra, который так и остался эксклюзивом для Китая.Главный сенсор — хорошо известный 108-мп датчик Samsung S5KHMX с оптической стабилизацией. По умолчанию камера снимает в 27 Мп, но при желании достижимы те самые 108 Мп. Правда, детализация практически не отличается. При хорошем освещении получаются отличные снимки. Есть у сенсора даже своеобразное размытие фона благодаря большому физическому размеру матрицы. Ночной режим тоже вполне эффективен.Сверхширокоугольный 13-мегапиксельный сенсор без автофокуса смотрится гораздо проще — днем он снимает на приемлемом уровне, но ощутим шум по краям. Макросенсор же на дорогом смартфоне и вовсе смотрится странно.Видео — вплоть до разрешения 8K при 30 кадрах в секунду, хотя это уже скорее для галочки. Интересно, что при 60 кадрах в секунду нельзя переключаться между объективами.Безопасность и автономная работаОптический подэкранный сканер отпечатков пальцев работает стандартно — не слишком расторопно, иногда не распознает с первого раза. Но расположен удобно, ближе к центру экрана, пользоваться им комфортно. А еще датчик умеет измерять пульс — для этого достаточно установить приложение "Здоровье" Xiaomi.Есть и разблокировка по лицу, основанная исключительно на 20-мегапиксельной фронтальной камере. Срабатывает молниеносно (что несколько подозрительно), но производитель честно предупреждает: это не очень надежная защита.Аккумулятор емкостью 4600 мАч вовсе не гарантирует долгой автономной работы — сказываются 120-герцовый экран и прожорливая платформа. В реальности заряжать смартфон придется каждый день, и не факт, что он доживет до позднего вечера.В комплекте зарядка на 55 Вт — за 15 минут дает до 45 процентов, полностью — примерно 50 минут. Можно использовать беспроводную на мощности в 50 Вт, но такое устройство еще найти надо — привычным Qi-блокам для зарядки понадобится три с половиной часа. И конечно, есть реверс от смартфона, что очень выручает с наушниками и прочими носимыми гаджетами.ИтогоВ России Xiaomi Mi 11 стоит 65-70 тысяч рублей, что совсем не вяжется с имиджем производителя доступных гаджетов.В смартфоне много странностей, вряд ли допустимых в высшем ценовом сегменте. Фанаты бренда тоже, скорее всего, не готовы платить за подобные эксперименты — навыки по прошивке и настройке проще приложить на моделях подешевле.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, google android, xiaomi inc