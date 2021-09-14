https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750033031.html

Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет

Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет

Для 77% российских семей в этом году выплата на детей от 3 до 7 лет выросла в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:01

2021-09-14T16:01

2021-09-14T16:01

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для 77% российских семей в этом году выплата на детей от 3 до 7 лет выросла в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 января текущего года существенно изменилась выплата на детей от 3 до 7 лет включительно, установлен ее дифференцированный размер, теперь он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. Для повышения адресности введена комплексная оценка нуждаемости. Для 77% семей размер выплаты по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза, такие выплаты получают родители более чем 3 миллионов детей", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750030502.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия