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Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет
Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет
Для 77% российских семей в этом году выплата на детей от 3 до 7 лет выросла в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:01
2021-09-14T16:01
2021-09-14T16:01
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для 77% российских семей в этом году выплата на детей от 3 до 7 лет выросла в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 января текущего года существенно изменилась выплата на детей от 3 до 7 лет включительно, установлен ее дифференцированный размер, теперь он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. Для повышения адресности введена комплексная оценка нуждаемости. Для 77% семей размер выплаты по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза, такие выплаты получают родители более чем 3 миллионов детей", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750030502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
Голикова рассказала о размере выплаты на детей от трех до семи лет
Голикова: для 77% российских семей выплата на детей от трех до семи лет выросла в два раза